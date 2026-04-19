사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 유재석이 딸 나은이 언급에 결국 무너졌다.19일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 1940년대 경성을 배경으로 한 스파이 찾기 레이스 '런닝데이즈 : 암호명 R' 편으로 뮤지컬 '스윙 데이즈_암호명 A'의 배우 윤준상, 신성록, 박은태가 출연했다.이날 두 번째 미션에서 멤버들은 무조건 '그렇소'로 대답하지 못하면 점수를 감점 당하는 '저격 긁? 안 긁?' 게임이 진행됐다.유부남 멤버들은 '가족 공격'에 무너졌다. '새신랑' 김종국은 하하에게 "오바마도 모르는 네 지식 드림이가 닮았으면 좋겠지?"라며 하하의 아들을 언급했다.고민 끝에 하하는 "드림아 안 된다. 너는 나처럼 살면 안 된다"며 절규했다. 그러면서 "드림이는 행복하게 살아야 한다. 아직 가능성이 있다. 당장 TV 끄고 공부해 자식아"라고 아빠의 면모를 보여 폭소케 했다.이어 유재석을 지목한 하하는 "평생 키스 한 번 못 해보셨지요?"라며 치욕을 안기려 했지만, 유재석은 "그렇소"라며 편안한 모습을 보였다.유재석이 지석진에게 "코에 흰털 나죠?"라며 노화 공격을 했지만, 지석진은 "어제도 뽑았다"며 가볍게 받아쳤다.지석진은 유재석 딸 '나은이'를 언급하며 반격에 돌입했다. 딸 이름에 초조해진 유재석은 "삼촌이 할 말이 있고, 안 할 말이 있다"며 선을 지켜주길 당부했다.지석진이 "나은이가 아빠를 쏙 빼닮았으면 좋겠죠? 얼굴! 입 튀어나온 거"라고 강조하자, 유재석은 두 손을 꼭 모아 잡고 대답을 포기했다. 하하는 카메라를 향해 "나은아 사랑해, 엄마 닮아서 예뻐"라며 조카 사랑을 내비쳤다.한편 유재석은 양세찬을 지목해 "그룹까진 얘기 안 하겠다. 걸그룹 여자친구랑 사귄 적 있죠?"라고 돌직구 질문을 던졌다.움찔한 양세찬은 "저 형 왜 저러는 거야"라며 당황하면서도 "그렇소"라고 답했다. 이를 본 김종국은 "생각하고 대답하지 마라. 진짜 같잖아"라며 "우린 다 알잖아. 진짜인 거를"이라고 의혹을 만들어 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr