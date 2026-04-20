이미지 크게보기 사진 =SBS ‘미운 우리 새끼’

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'미운 우리 새끼' 트레이너 겸 방송인 양치승이 새로운 직업이 생겼다며 근황을 전했다.19일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 양치승의 새로운 일상이 공개됐다. 과거 헬스장을 운영하던 그는 최근 아파트 커뮤니티 시설을 관리하는 업무를 맡고 있다고 밝혔다.이날 양치승은 개그맨 허경환, 가수인 코요태 김종민을 만났다. 양치승은 최고급 하이엔드 아파트의 헬스장, 골프장, 수영장 등 커뮤니티 시설을 관리 중이라고.양치승은 운영하던 체육관을 정리하게 된 배경도 직접 설명했다. 그는 “그게 기부채납 건물이었다. 근데 임차인에게 아무도 고지를 안 해준 거다. 그래서 모든 임차인이 쫓겨났다. 웃긴 건 돈 없다고 보증금도 안 줬다”고 말했다.이어 피해 규모에 대해서도 언급했다.“방송에서는 총 피해액이 15억 원이라고 알려져 있는데, 근데 실제로는 그 이상의 피해액이 발생했다”고 말했다.이어 “아파트 담보 대출도 받아서 그건 아직도 갚고 있다. 체육관 할 때 회원들 환불해 준다고 차도 팔았다”며 "아이들 과외도 끊기고, 아이들이 에어컨 틀기도 어려웠다"며 생활고도 겪었다고 밝혔다.이처럼 어려운 상황 속에서 그는 예상치 못한 도움을 받았다고 전했다.양치승은 “고마운 게 배우 박하나가 폐업하는 날 물건 정리하는데 전화가 왔다. 다음에 보자니까 계좌를 불러달라더라”고 당시를 떠올렸다.이어 “30분 실랑이를 하다가 마지못해서 보내줬다. 사실 회원들 환불해 줄 때 돈이 조금 모자랐는데 그게 큰 도움이 됐다”고 덧붙이며 고마움을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr