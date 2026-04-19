전성기 100억 벌었는데…서인영 “쇼핑으로 탕진, 돈 우스웠다” ('유퀴즈')

가수 서인영이 전성기 시절 벌어들인 수익을 언급했다.18일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 공식 유튜브 채널을 통해 서인영의 이야기가 담긴 영상을 선공개했다.해당 영상에는 '신데렐라' 활동으로 큰 인기를 누리던 시기의 비하인드가 담겼다.영상 속 서인영은 당시 소비 습관을 돌아보며 "나는 생각해 보면 마음이 가난한 사람이었다"고 운을 뗐다. 이어 쇼핑에 대해 "옷을 입어보지도 않고 '여기서부터 여기까지 주세요'라고 할 정도였다"고 말해 놀라움을 자아냈다.이를 들은 MC 유재석이 놀란 반응을 보이자 서인영으 "'신데렐라' 뮤직비디오에도 나오지 않나. 카드를 신나게 긁는다. 그게 실제 제 모습이었다"고 설명했다.또한 경제관념이 부족했다고 인정하며 "돈이 우스웠다. 그리고 계속 벌 줄 알았다"며 당시 상황을 떠올렸다. 이어 "아빠가 장부를 보여줬다. '네가 번 게 100억이야. 세금 빼고'라더라. '그 돈 어디 갔어?'했더니 '네가 썼잖아!'라고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.서인영은 과거를 돌아보며 후회도 드러냈다. 그는 "진짜 개념이 없었다. 아빠가 '이걸로 건물 샀으면 그 당시 3 채다'라고 하더라. 내가 이렇게 철딱서니 없을 수가 있나 싶더라"고 털어놨다.한편 서인영이 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 22일 오후 8시 45분 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr