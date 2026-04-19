사진 = 차정원 인스타그램

사진 = 차정원 인스타그램

사진 = 차정원 인스타그램

사진 = 차정원 인스타그램

배우 차정원이 완벽한 슬림 몸매에 힙한 스타일을 뽐내 시선을 모은다.차정원은 자신의 인스타그램에 "점심으로 김밥먹고, 에이드 냠냠. 점심 다들 뭐먹었어요?"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 차정원은 밝은 벽 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 차정원은 회색 슬리브리스 톱을 레이어드한 긴팔 티셔츠에 연청 데님을 매치해 편안한 분위기를 보여준다. 또 차정원은 허리에 검은 벨트를 묶어 자연스럽게 포인트를 더했다. 차정원은 한 손에 테이크아웃 컵을 들고 다른 손은 가볍게 내린 채 서 있다.다른 사진에서 차정원은 실내 공간에서 테이블 위에 놓인 책과 잡지 옆에 서 있다. 차정원은 어깨에 체인 스트랩 가방을 걸친 채 고개를 살짝 숙이고 손을 움직이며 자연스러운 포즈를 취한다. 차정원 뒤쪽 벽에는 작은 액자들이 걸려 있어 차분한 분위기를 만든다.또 다른 사진에서 차정원은 김밥 한 조각을 집게로 들어 올려 카메라 가까이 보여주고 있다. 차정원은 밝은 표정으로 카메라를 바라보며 음식과 함께 일상의 순간을 공유한다. 이어진 사진에서 차정원은 꽃이 핀 나무 옆에 서서 고개를 들어 향기를 맡는 듯한 모습을 보인다. 차정원은 한 손에 음료 컵을 들고 다른 손에는 휴대폰을 쥔 채 햇빛 아래에서 여유로운 시간을 보내고 있다.이를 본 팬들은 "진짜 이뿌네" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "바지핏 너무 찰떡이에요" "스타일 너무 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1989년생으로 37세인 차정원은 배우 하정우와 열애를 인정하며 화제를 모았다. 두 사람은 11살 나이차가 나는 것으로 알려졌다. 하지만 차정원과 하정우는 결혼설에 대해서는 사실무근이라며 선을 긋기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr