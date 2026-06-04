곽튜브가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한다. / 사진='슈퍼맨이 돌아왔다' 캡처

곽튜브가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한다. / 사진='슈퍼맨이 돌아왔다' 캡처

방송인 곽튜브(곽준빈)가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 합류한다.지난 3일 공개된 KBS 2TV 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' 방송 말미에는 곽튜브가 등장했다. 예고편에 깜짝 등장한 곽튜브는 "제가 결혼한 것도 잘 모르는 분들이 많다"라며 '슈퍼맨이 돌아왔다' 합류 소식을 알렸다.곽튜브는 자신만의 육아관도 공개했다. 그는 "자율 방임주의다"라며 색다른 육아 철학을 밝혔다. 또 예고편에서는 곽튜브가 잠든 사이 아들이 배 위에 올라가 같은 자세로 잠든 모습이 포착돼 웃음을 자아냈다.한편 곽튜브는 1992년생으로 올해 35세다. 그는 지난해 10월 5세 연하의 공무원 아내와 비공개 결혼식을 올렸다. 이후 올해 3월 득남 소식을 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr