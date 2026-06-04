곽튜브가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한다. / 사진='슈퍼맨이 돌아왔다' 캡처
곽튜브가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한다. / 사진='슈퍼맨이 돌아왔다' 캡처
방송인 곽튜브(곽준빈)가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 합류한다.

지난 3일 공개된 KBS 2TV 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' 방송 말미에는 곽튜브가 등장했다. 예고편에 깜짝 등장한 곽튜브는 "제가 결혼한 것도 잘 모르는 분들이 많다"라며 '슈퍼맨이 돌아왔다' 합류 소식을 알렸다.

곽튜브는 자신만의 육아관도 공개했다. 그는 "자율 방임주의다"라며 색다른 육아 철학을 밝혔다. 또 예고편에서는 곽튜브가 잠든 사이 아들이 배 위에 올라가 같은 자세로 잠든 모습이 포착돼 웃음을 자아냈다.
곽튜브가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한다. / 사진='슈퍼맨이 돌아왔다' 캡처
곽튜브가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한다. / 사진='슈퍼맨이 돌아왔다' 캡처
한편 곽튜브는 1992년생으로 올해 35세다. 그는 지난해 10월 5세 연하의 공무원 아내와 비공개 결혼식을 올렸다. 이후 올해 3월 득남 소식을 전했다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지