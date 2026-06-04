송혜교 / 사진=송혜교 SNS

송혜교 / 사진=송혜교 SNS

송혜교 / 사진=송혜교 SNS

17kg를 감량했다고 알려진 배우 송혜교가 여유로운 휴가 근황을 공개했다.송혜교는 4일 자신의 SNS에 "쉬어 가는 날, by mom"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 송혜교는 야외 수영장에서 휴식을 즐기고 있다. 푸른 계열의 수영복과 밀짚모자, 선글라스를 매치해 편안하면서도 세련된 바캉스룩을 완성했다. 특히 평소 공개가 드물었던 수영복 차림과 변함없는 슬림한 몸매가 시선을 사로잡았다.또 다른 사진에서는 민소매 롱 원피스를 입고 자연 속을 거닐며 청순한 매력을 드러냈다. 화장기 없는 수수한 모습에도 독보적인 분위기를 자아냈다.무엇보다 송혜교는 사진 설명에 "by mom"이라고 덧붙이며 어머니가 직접 촬영한 사진임을 알렸다. 자연스러운 일상과 모녀의 애틋한 정이 함께 담겨 팬들의 관심을 모았다.앞서 송혜교는 과거 한 방송에서 20대 시절 통통하고 귀여운 이미지를 바꿔보고자 17kg를 감량했다고 전해 놀라움을 안겼다. 현재 그는 프로필 상 키 161cm에 몸무게 45kg을 유지하고 있는 것으로 알려졌다.한편 송혜교는 노희경 작가의 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다. '천천히 강렬하게'는 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸며 치열하게 살아가는 이들의 이야기를 그린다. 송혜교를 비롯해 공유, 설현, 차승원 등이 출연한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr