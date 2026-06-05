'군체', '와일드 씽'이 나란히 박스오피스 1, 2위를 달리고 있다. / 사진제공=쇼박스, 롯데엔터테인먼트

영화 '군체'(감독 연상호)가 15일 연속 박스오피스 1위를 유지했다. 또한 412만 관객을 돌파했다. '와일드 씽'(감독 손재곤) 역시 개봉 이틀 간 22만 명이 넘는 관객을 동원해 긍정적으로 전망되고 있다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 '군체'는 지난 4일 일일 관객 수 7만 9930명, 누적 관객 수 412만 3671명을 기록하며 15일 연속 박스오피스 1위 자리를 지켰다.'군체'는 개봉 4일째 100만, 5일째 200만, 10일째 300만, 14일째 400만 관객을 돌파하며 올해 개봉작 최단기간 기록을 연이어 경신하고 있다. '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화로, 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 김신록, 신현빈이 출연했다. 전지현은 이 영화로 11년 만에 스크린으로 복귀했다.박스오피스 2위는 전날에 이어 '와일드 씽'이 차지했다. 일일 관객 수는 4만 462명, 누적 관객 수는 22만 2535명이었다.'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화. 배우 강동원, 박지현, 엄태구, 오정세가 주연을 맡았다.3위는 '백룸'(감독 케인 파슨스)이었다. 하루 동안 2만 7072명의 관객을 추가하면서 누적 관객 59만 9828명을 동원했다.'백룸'은 노란 벽면과 끝없는 형광등 아래 펼쳐진 기이한 공간에서 설명할 수 없는 일들을 마주한 클락과 메리의 이야기다.5일 오전 8시께 실시간 예매율은 '군체'가 32.3%로 1위다. 예매율 2위는 '와일드 씽'(19.6%), 3위는 '백룸'(8.7%)이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr