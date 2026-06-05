김무열이 '참교육'의 주연을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

'참교육' 김무열이 이성민을 향한 애정과 신뢰를 표했다.5일 서울 장충동 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 제작발표회가 열렸다. 홍종찬 감독과 배우 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈이 참석했다.'참교육'은 무너진 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 이야기를 그린다.김무열은 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡았다. 그는 "어려운 문제를 어렵지 않고 쉽게 얘기할 수 있는 작품이다. 통쾌함, 유쾌함, 감동이 있다. 종합선물세트처럼 모든 장르를 다 아낌없이 담았다"라며 "작품 10개 찍은 느낌"이라면서 웃음을 자아냈다.홍 감독과 배우 김무열, 이성민은 '소년심판'에 이어 '참교육'으로 다시 만나게 됐다. 김무열은 "(팀워크가) 많이 강화됐다. 감독님과는 '소년심판'에서 어렵고 예민한 문제를 다루는데, 신중하고 민감하게 작업했던 기억이 있어서 이번에도 믿음을 갖고 작업했다. 역시나 만족스러웠다"고 말했다.이성민은 교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석을 연기했다. 김무열은 이성민에 대해 "선배님과는 세 번째 만남이다. 선배님을 만나면 그저 좋았고 안도감이 들었다. 제가 뭐든지 할 수 있을 것 같은 자신감이 생겼다. 선배님이 작품 외적으로도 (정신적) 지주가 돼줬다"며 믿음을 표했다.'참교육'은 5일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr