20기 정숙, 응급실 2번 다녀와서 그런가…수척하다못해 창백해

'나는 솔로' 20기 정숙이 수척해진 모습을 보였다.최근 20기 정숙은 한 빵집 앞에서 찍은 인증샷을 공개했다. 그는 블라우스에 핫팬츠를 입었다. 20기 정숙은 살이 빠진듯 뼈말라임을 인증했다.한편 최근 정숙은 "이틀 상간으로 응급실을 두번다녀왔어요. 첫번때는 쓰러져서, 두번째는 그 뒤로 말이나 움직임이 제 맘대로 안되어서 뇌 검사 하러요.. 요즘 과로하고 일 욕심도 많아지고 또 모든일에서 완벽을 추구하다보니 제 몸이 스트레스를 버티다가 버티다가 무너져버렸어요... 뇌에 아무 이상이 없기를 바라며 어제도 입원해 잇는동안 친구랑 아이디어를 얘기하고있었어요 ㅎㅎ 쉴 수 없는 인간인가바요. 회사다닐때부터 그렇게 트레이닝 받아서 쉬는 법을 잘 모르겠네요“라고 적었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr