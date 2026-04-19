전현무가 메인 MC로 활약하는 프로그램 KBS2 '사당귀'에서 남현종 아나운서가 올해 11월에 결혼한다./사진제공=KBS2

전현무가 메인 MC로 활약하는 프로그램 KBS2 '사당귀'에서 남현종 아나운서가 올해 11월에 결혼한다./사진제공=KBS2

전현무가 메인 MC로 활약하는 프로그램 KBS2 '사당귀'에서 남현종 아나운서가 올해 11월에 결혼한다.'사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아 성찰 프로그램. 지난 회 기준 201주 연속 동 시간대 예능 1위를 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)오는 19일(일) 방송되는 '사당귀' 353회에서 엄지인이 "남현종 아나운서가 결혼한다"라고 밝혀 스튜디오를 들썩이게 한다.남현종은 "올해 11월에 결혼한다. 상대는 비연예인"이라고 밝혀 이목을 집중시킨다. 이어 "십년지기 친구가 갑자기 소개해준 사람"이라며 "소개팅 후 제가 직진했다"라고 미모의 여자친구와의 청춘 드라마 같은 러브스토리까지 공개해 도파민을 폭발시킨다고. 그는 "소개팅 후 3번째 만남에서 고백했는데 '시간을 달라'는 말과 함께 대차게 차였다"라고 밝히며, 결국 직진 매력으로 여자친구의 마음을 사로잡았음을 고백해 엄지인의 광대를 들썩이게 만든다.엄지인이 일일 웨딩 플래너로 변신해 남현종을 위한 예식장 투어에 나선 가운데, 결혼식 사회 경험이 많은 전현무가 후배 남현종을 위해 예식 필수조건을 조언한다. 전현무는 결혼식 사회를 보며 얻은 빅데이터에 근거해 "무조건 음식이 맛있어야 한다"며 예식장 선택 시 제일 중요한 조건으로 '음식 맛'을 꼽으며 꼭 필요한 조언을 전해 훈훈함을 자아냈다는 후문.올해 11월 결혼을 앞둔 남현종 아나운서의 청춘드라마 같은 러브스토리와 예식장 투어는 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr