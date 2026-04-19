배우 위하준이 tvN '세이렌' 종영 인터뷰를 통해 따뜻한 이야기를 들려줬다./사진제공=엠에스팀엔터테인먼트

배우 위하준이 tvN '세이렌' 종영 인터뷰를 통해 따뜻한 이야기를 들려줬다./사진제공=엠에스팀엔터테인먼트

배우 위하준이 '세이렌' 종영 인터뷰를 통해 따뜻한 이야기를 들려줬다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 위하준이 '세이렌' 종영 인터뷰를 통해 따뜻한 이야기를 들려줬다./사진=tvN 방송 화면 캡처

"'단점을 먼저 보는 건 인간의 본능이고 장점을 먼저 보는 건 재능이다'라는 글에 큰 영감을 받았습니다. 우연히 그 글을 읽은 뒤 사람의 장점을 먼저 보려고 노력하게 됐어요. 현장에서 만나는 분들의 장점을 찾고 표현해주다 보니 서로 기분이 좋아지고, 분위기도 한층 더 활기차지더라고요."최근 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 tvN '세이렌'에 남자 주인공으로 출연한 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 진행됐다. '세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 그녀를 사랑하면 죽는다는 설정 속, 보험 사기를 조사하는 한 남자가 용의자로 의심되는 한 여자를 집요하게 파헤치며 시작되는 치명적인 로맨스 스릴러 작품이다. 위하준은 극 중 한설아(박민영 분)의 뒤를 쫓는 보험사기조사팀 조사관 차우석 역으로 열연했다. 그는 냉철함과 순애보를 동시에 지닌 인물을 그려내며 안정적인 호평을 끌어냈다.2015년 영화 '차이나타운'으로 데뷔한 위하준은 고등학교 3학년 때까지 완도에서 지내다 배우의 꿈을 꿨다. 그는 '로맨스는 별책부록', '18 어게인', '작은 아씨들' 등 다양한 작품에서 활약하며 입지를 다졌고 '오징어 게임'을 통해 글로벌 팬덤을 확장했다. 최근에는 OTT 작품을 중심으로 활동해왔으며 '세이렌'을 통해 2024년 방송된 '졸업' 이후 2년 만에 안방극장으로 돌아와 시청자들과 만났다.흥행한 로맨스 작품에도 다수 출연했지만, 위하준은 '오징어 게임' 시리즈를 비롯해 '배드 앤 크레이지', '미드나이트', '최악의 악' 등 장르물에서 보여준 활약이 특히 두드러졌다. 그 결과 강렬한 이미지가 자연스럽게 대중에게 각인됐다. 그러나 인터뷰에서 만난 위하준은 로맨스 연기에 대한 바람과 의지를 보이며 실제로 다정한 면이 많다고 어필했고, 차분하고 겸손한 태도로 다양한 이야기를 풀어냈다.'세이렌'은 1회 시청률 5.5%로 출발해 2회에서 4.6%로 하락했다. 이후 7회차 3.9%를 제외하고는 최종회까지 4%대를 유지했다. 위하준은 시청률에 관해 "생각보다 괜찮았다. 다행이라고 여겼다. 장르적으로 유쾌하거나 완전히 대중적인 작품은 아니다 보니 많은 분이 보실지 걱정도 있었다. 그런데 마니아층이 생겨 꾸준히 시청해주시는 분들이 계셔서 감사하다"고 밝혔다.차우석 캐릭터 준비 과정에 관해 위하준은 "특정 캐릭터나 작품을 참고한 건 없다. SIU라는 설정 자체가 낯설어서 관련 종사자들을 만나기도 하고, 다큐멘터리와 사건 자료를 많이 찾아봤다. 실제로 형사 출신이 많은 직업이라는 점 등 기본적인 부분부터 공부했다. 이후에는 대본 안에서 캐릭터를 어떻게 구축할지, 감정 변화가 큰 인물이다 보니 어느 지점에서 어느 정도로 표현해야 할지 계속 고민하고 상의하면서 준비했다"고 설명했다.위하준은 상대 역할인 한설아에 관해 "실제로 만났다면 거리를 뒀을 것 같다"고 했지만, 역할에 몰입하는 과정에서 생각이 달라졌다고 전했다. "녹취 파일 등을 들으며 인물을 깊이 파고들다 보니 매우 큰 상처와 아픔을 지닌 사람이라고 느꼈어요. 가장 크게 와닿은 감정은 연민이었죠. 신경 쓰지 않으려 해도 계속 신경이 쓰였고, 알면 알수록 내가 몰아붙였던 것이 죄스럽게 느껴졌습니다. 그 감정에서 출발해 점점 보호해주고 싶고, 지켜주고 싶고, 결국에는 구원해주고 싶다는 마음까지 커졌어요."위하준에게 '세이렌'은 어떤 작품으로 남을까. 그는 "굉장히 의미 있다. 배우로서 현장에서 가져야 할 태도, 대본을 바라보는 시선, 연기를 어떻게 해야 하는지 등 많은 것을 배우게 해줬고, 완전히 새로운 마음가짐을 갖게 해준 작품"이라고 밝혔다. 이어 "다음 작품에서 내가 어떻게 연기하고, 현장에서 어떻게 움직일지에 대한 기대가 생겼다. 이전에는 그런 생각을 깊이 하지 않았는데, 이번 작품을 통해 정말 많은 공부가 됐다"고 덧붙였다.또한 "힘들고 스트레스도 많았지만, 지금까지 참여한 작품 중 가장 열심히 했던 것 같다"며 "이 과정이 앞으로 배우로서 더 길게 나아가야 할 나에게 꼭 필요했고, 이 경험이 없었다면 이후 주연을 맡는 건 어려웠을 거라고 생각한다"고 고백했다. 위하준은 "분명하게 고된 시간이었지만, 그 과정을 유익하고 소중한 배움으로 받아들일 수 있어서 다행이라고 생각한다"고 말하며 미소 지었다."'세이렌'은 저에게 앞으로 주연 배우로서 나아가기 위한 발판을 마련해준, 잊을 수 없는 작품으로 남을 것 같습니다."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr