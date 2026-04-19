'하트시그널5' 2화에서 메기남이 등장한다 / 사진제공=채널A

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'하트시그널5' 2화에서 메기남이 등장한다 / 사진제공=채널A

'하트시그널5' 시그널 하우스 입주자들이 새로운 남성 입주자의 등장으로 또 한 번의 격변기를 맞는다.오는 21일 방송되는 채널A '하트시그널5' 2회에서는 박우열-김성민-김서원-김민주-정규리-강유경이 시그널 하우스에서 생활하며 서로를 알아가는 모습과 함께, 새로운 남자 입주자가 파장을 일으키는 현장이 공개된다.입주 첫날 1:1 대화로 출근길 카풀을 약속했던 박우열과 정규리는 2일 차 아침, 나란히 차를 타고 가며 핑크빛 분위기를 풍긴다. 두 사람의 설렘 가득한 모습을 지켜보던 연예인 예측단은 "와! 뭐야", "대형 폭스네"라며 잔뜩 몰입하고, 윤종신은 "너무 능수능란하지 않아?"라며 박우열의 플러팅 스킬에 감탄한다.앞서 남자 입주자들의 마음을 모두 사로잡아 몰표녀에 등극한 강유경 역시 자신과 쌍방 호감으로 통했던 박우열에게 적극 다가간다. 강유경은 박우열과 다정히 대화를 나누고, 이어진 속마음 인터뷰에서 "사실 여우짓을 좀 하고 싶었던 것 같다"고 솔직하게 고백한다. 또한 두 사람은 모두가 모여 앉아 있는 테이블에서 서로만 알 수 있는 눈빛을 주고받는데, 이를 매의 눈으로 포착한 김이나는 "뭐야? 지금 포크로 썸 타는 거야?”라며 과몰입해 웃음을 자아낸다. 츠이런 가운데 남녀 입주자들은 드디어 자신의 나이, 직업을 차례로 공개한다. 먼저 김서원은 "제 나이는"이라며 입을 떼고, 이를 들은 김민주는 "헉"이라며 입틀막 한다. 다음으로 박우열은 "저는"이라며 정체를 공개하는데, 정규리는 충격을 받은 듯 깜짝 놀라는 모습을 보인다. 예측단 김이나와 츠키는 "오 마이 갓"이라며 졸도 직전까지 간다. 과연 모두를 놀라게 한 박우열 등 입주자 6인의 정체가 무엇일지 뜨거운 관심이 쏠린다.그런가 하면, 새로운 남성 입주자도 전격 등판해 로맨스 판도를 뒤흔든다. 이 남자 입주자는 머리부터 발끝까지 테토남 분위기를 물씬 풍기며 나타난다. 예측단은 "누아르가 있어"라며 메기남의 포스에 놀라워하고, 강유경은 "드라마에서나 보던"이라며 떨리는 눈빛을 보인다. 박우열 또한 "위험해질 수 있겠다"는 속마음을 털어놔 긴장감을 조성한다.'하트시그널5' 2회는 21일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr