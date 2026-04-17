이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’

이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’

‘나솔 사계’ 24기 순자가 연애에 대한 확고한 기준을 드러냈다.16일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’에서는 18기 영호와 24기 순자, 25기 순자의 2 대 1 데이트가 이어졌다. 세 사람은 식사 장소를 정하는 과정부터 미묘한 온도 차를 보였다.앞서 24기 순자는 보말 칼국수를 먹자고 제안했고, 영호는 “그 메뉴여야 하는 이유가 있냐”며 아쉬운 기색을 드러냈다. 결국 세 사람은 순자의 의견대로 식당으로 향했다.영호는 “갈비도 먹고 싶었다”고 솔직하게 말했지만, 이후 “잘 고른 것 같다”며 분위기를 맞추려는 모습을 보였다.식사 자리에서는 자연스럽게 연애관 이야기가 이어졌다. 영호가 “호감이 있어도 정이 떨어지는 순간이 있냐”고 묻자, 순자는 망설임 없이 자신의 기준을 꺼냈다.그는 “차은우가 와도 더치페이 하자고 하면 싫다”고 잘라 말했다. 이어 “돈을 안 쓰겠다는 게 아니라, 계산적으로 나오는 모습이 싫은 것”이라며 그러면서 “꼭 번갈아서 매번 그렇게 말하는 사람이 있다. 내가 어지간히 알아서 사겠지”고 설명했다.순자는 “연애는 낭만적이고 사치스러운 거 아닌가?”, “마음이나 경제적 여유가 없다면 (연애를) 하면 안 되는 게 맞다”며순자는 “계산적이고 재는 모습을 보면”고 호감이 안 간다며 생각을 분명히 했다.이를 듣던 스튜디오에서는 공감과 해석이 이어졌다. 데프콘은 “상대에게 계산을 미룬다고 오해할까 봐. 내가 사면 사고, 네가 사면 샀지 반반 내진 말자는 뜻이다”고 부연했고, 윤보미도 “밥 먹으면서 계산하는 게 싫은 거다”고 공감했다.한편 데이트 이후 인터뷰에서 영호는 “25기 순자가 더 궁금해졌다”며 “24기 순자는 고민 대상에서는 조금 벗어난 것 같다”고 속마음을 털어놨다. 이후 이어진 1 대 1 대화에서는 25기 순자와의 오해가 풀리며 두 사람 사이의 분위기가 한층 부드러워졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr