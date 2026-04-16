영화 '짱구' 공식 예고편 / 사진 제공= 바이포엠스튜디오 BY4M STUDIO

배우 정우가 공식석상에서 촬영에 임하고 있다. /텐아시아 DB

배우 신승호가 취재진을 향해 손을 흔들고 있다. /텐아시아 DB

영화 '짱구' 공식 예고편 / 사진 제공= 바이포엠스튜디오 BY4M STUDIO

영화 '짱구' 공식 예고편 / 사진 제공= 바이포엠스튜디오 BY4M STUDIO

영화 '바람'의 후속편 '짱구'가 16년 만에 관객을 찾는다. 신인 배우였던 정우가 당당히 주연이자 감독으로 메가폰을 들었다.영화 '짱구'(감독 오성호, 정우) 언론배급시사회가 16일 서울 용산 아이파크몰CGV에서 진행됐다. 이날 현장에는 정우, 정수정, 신승호, 조범규, 권소현, 오성호 감독이 참석했다.'짱구'는 수많은 오디션 낙방에도 굴하지 않는 배우 지망생 짱구(정우 분)의 유쾌하고 뜨거운 도전기다. '바람'의 주인공 짱구가 16년 만에 다시 스크린으로 돌아온다.정우는 처음으로 연출에 도전한 것에 대해 “촬영하다 보면 여러 가지 물리적인 상황들도 있고 부담감도 있을 수 있겠지만, 나는 사실 재밌었다. 영화 시장 자체가 어려운 상황에서 촬영할 수 있는 작품이 생긴 것 자체도 감사한 일이었다”라고 말했다.이 작품은 정우의 자전적 이야기다. 그는 “내가 쓴 이야기를 영화로 만들 수 있어서 감사한 마음으로 하루하루 행복하고 즐겁게 찍었다”라며 만족해했다. 또한 “경험담에서 시작한 작품이라 남다른 감정이 있다”며 “작품에 등장하는 모든 캐릭터가 실존 인물은 아니지만, 민희는 남자들이 생각했을 때 워너비에 가까운 상징적인 인물”이라고 설명했다. 또한 “신승호가 연기한 장재는 실제 친구를 모티브로 했다”고 덧붙였다.신승호는 짱구의 친구 장재를 연기한다. 그는 14살 많은 선배 정우와 절친 케미를 자랑했다. 신승호는 "'짱구'라는 작품이 아니면, 정우 선배께 언제 친구 역할로 반말을 써 보겠나. 선배가 촬영 현장에서 항상 편하게 대해주셔서 감사했다”라고 말했다. 또한 “최근에 촬영했던 작품들에 비해서는 회차가 많지 않았다. 그래서인지 촬영을 앞두고 출근하는 회차마다 기다려졌다"며 만족감을 표했다.정우는 “과거 여러 영화 오디션을 봤고, 수영하는 장면이 있는 ‘실미도’ 오디션도 봤다”며 “극 중 독백 대사 역시 실제 오디션에서 했던 것들을 영화적으로 각색한 것”이라고 밝혔다. 그러면서 "촬영하면서 여러 가지 생각이 들었던 것 중의 하나가 제 인생에 첫 영화 오디션이 장항준 감독님 작품이었다. 저희 영화의 핵심 장면에서 감독님 앞에서 오디션 보는 연기를 하려고 하니까 정말 마음이 울컥했다. 이게 참 복합적인 감정이 많이 들었다"고 덧붙였다.특히 그는 "조범규 배우는, 우리 영화에 많은 단역 배우들까지 인지도를 배제하고 오디션으로만 캐스팅했다. 그중 가장 롤이 큰 '깡냉이'에 범규 씨가 캐스팅됐는데, 정말 고생했다. 4차 오디션까지 봤고, 카메라 테스트는 3~4시간 걸려서 나와 같이 카메라 앞에서 연기했다. 어찌 보면 범규 씨가 우리 영화의 진짜 ‘짱구’이지 않나 라는 생각도 들긴 한다"라고 부연했다.짱구의 룸메이트 동생 깡냉이로 분한 조범규는 오디션을 통해 합류했다. 그는 "정우 선배님의 열정을 볼 수 있었다. 이 영화를 했을 때 얻어가는 게 많겠다고 느꼈다"고 말했다.정우는 “‘짱구’라는 캐릭터를 과거 첫 주연작인 ‘바람’을 통해 만났다. 제 인생에서 ‘바람’을 빼기 힘들다. 배우 인생에서도 굉장히 뜻깊은 캐릭터”라며 의미를 되짗었다. 이어 “어렸을 때부터 ‘짱구’라는 별명을 사용했고, 16년 전에 같은 캐릭터를 연기했던 만큼 의미가 깊다. 관객들도 그 시절을 함께 떠올려주지 않을까 생각한다”고 강조했다.‘짱구’는 오는 22일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr