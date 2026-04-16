배우 강미나가 다채로운 매력을 선보인 새 프로필을 공개했다./사진제공=스토리제이컴퍼니

배우 강미나가 다채로운 매력을 선보인 새 프로필을 공개했다./사진제공=스토리제이컴퍼니

배우 강미나가 다채로운 매력을 선보인 새 프로필을 공개했다.16일, 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 강미나의 청초함부터 성숙함까지 다양한 분위기가 담긴 프로필 A컷 여러 장 공개했다.공개된 사진 속 강미나는 맑고 투명한 메이크업과 내추럴한 스타일링으로 수수한 분위기를 자아내 눈길을 끈다. 이어지는 컷에서 그는 프로필의 정석이라고 할 수 있는 화이트 셔츠에 긴 웨이브 헤어로 세련된 이미지를 완성했다.또 다른 컷에서 강미나는 브라운 톤의 니트를 입고 성숙한 매력을 보여주고 있다. 담백한 눈빛과 여유로운 포즈로 깊이 있는 분위기를 발산하고 있는 것. 이처럼 강미나는 꼼꼼한 모니터링과 디테일을 놓치지 않는 프로페셔널한 모습으로 완성도 높은 결과물을 탄생시켰다는 후문이다.강미나는 2016년 방송된 엠넷 서바이벌 '프로듀스 101'에 출연해 걸그룹 아이오아이로 데뷔했다. 아이오아이는 올해 10주년을 맞아 재결합 소식을 전했지만, 강미나는 배우 활동에 집중하기 위해 불참하기로 했다. 한편 미성년자 시절 무쌍꺼풀로 개성을 보여줬던 그는 현재 짙은 쌍꺼풀이 생긴 모습으로 눈길을 끈다.강미나는 오는 24일(금) 공개되는 넷플릭스 첫 한국 dud 어덜트(YA) 호러 '기리고'에서 부잣집에 아이돌 같은 외모로 학교에서 늘 주목받는 '임나리' 역으로 분해 새로운 연기 변신에 나선다. 극 중 나리는 사주와 이름을 적고 소원을 빌면 그 소원을 이루어주는 미스터리한 앱 '기리고'의 저주를 믿지 않는 인물. 강미나는 밀도 깊은 연기로 인물의 감정의 변화를 섬세하게 그려낼 예정이다. 이에 활발한 활동을 이어갈 강미나의 행보에 궁금증이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr