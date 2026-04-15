이미지 크게보기 사진 = 이수경 유튜브 채널

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배우 이수경(44)이 '49kg' 몸무게 유지 비결을 밝혀 화제를 모으고 있다.최근 이수경은 자신의 유튜브 채널을 통해 체중 변화부터 현재까지 이어진 관리 과정을 공개했다.영상 속 그는 스스로를 “원래 살이 잘 찌는 체질”이라고 설명하며, 지금의 몸 상태 역시 지속적인 노력의 결과라고 강조했다.실제로 그는 일상 속에서 다양한 방법으로 체형 관리를 이어가고 있었다. 그중 하나로 흉곽 벨트를 착용한 모습이 공개되며 눈길을 끌었다. 보조 기구가 아니라, 체형 변화를 직접 체감하며 선택한 방법이라는 점도 함께 전해졌다.이에 대해 그는 “나이 들수록 흉곽이 넓어진다고 하더라”며 “예전과 지금이 달라졌다는 얘기를 듣고 나서 ‘이건 내가 관리해야겠다’ 싶었다”고 설명했다. 이어 변화 과정을 언급하며 관리에 대한 의지를 드러냈다.흉곽벨트 착용 이후 느낀 변화도 구체적으로 전했다.그는 “흉곽을 조이니까 밥 양이 줄어든다”며 “그래서 그런지 밥이 잘 안 들어간다”고 솔직하게 말했다. 식사량 자체가 자연스럽게 줄어들면서 체중 관리에도 영향을 주고 있다는 설명이다.이처럼 현재의 식습관 역시 이전과는 달라졌다고 밝혔다. 그는 “먹는 습관이 바뀌었다”며 탄수화물과 당류를 줄이고 단백질 위주의 식사를 이어가고 있다고 전했다.꾸준히 관리하는 이유에 대해서도 덧붙였다. 그는 “항상 노력해야 과거처럼 돌아가지 않는다”고 말하며, 긴장을 놓지 않는 것이 중요하다고 강조했다. 이어 “과거에 돼지력이 있었다”고 웃으며 표현해 분위기를 풀었다.영상에서는 과거 모습도 함께 공개됐다. 고등학생 시절 약 70kg이었던 당시 사진이 등장하자 그는 놀란 반응을 보였고, “저렇게 돌아가지 않기 위해 지금도 계속 관리해야 한다”고 말했다.현재 체중을 49kg으로 유지 중인 그는 방심하면 다시 체지방이 쉽게 붙는 체질이라고 덧붙이며, 꾸준한 관리의 중요성을 거듭 강조했다.한편 이수경은 영화 ‘타짜’, ‘로맨틱 아일랜드’, 드라마 ‘하늘이시여’ 등에 출연하며 꾸준히 활동해왔으나 이후 한동안 공백기를 가졌다.앞서 과거 창업 실패 이후 심리적 어려움을 털어놓기도. 이는 원인 모를 피부 질환으로 이어지며 활동이 어려운 수준까지 악화됐다고 말했다. 이수경은 “은퇴를 할 수밖에 없는 상황이었다. 피부병이 너무 심했다”며 “약 5년간 공백기를 가졌고, 적금과 보험도 모두 해지했다”고 솔직한 심경을 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr