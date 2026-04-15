사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 30기에 출연해 현실 커플이 된 옥순과 영수의 '럽스타그램'이 시청자들의 응원을 받고 있다.최근 30기 옥순은 자신의 인스타그램에 "광안리 좋아"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 30기 옥순은 30기 영수와 함께 한 모습이다. 30기 옥순은 회색 가디건과 화이트 롱 스커트를 매치하고 블랙 가방을 착용한 모습이다. 30기 영수는 체크 패턴 셔츠를 입고 한 손으로 30기 옥순의 허리를 감싸며 가까이 서 있다.이어진 사진에서 30기 옥순은 나무 문과 선반이 보이는 공간에 앉아 한 손으로 턱을 괴고 옆을 바라보고 있다. 30기 옥순은 같은 의상을 유지한 채 발에는 블랙 부츠를 신고 테이블 옆에 앉아 여유로운 분위기를 보인다.또 다른 사진에서 30기 옥순은 해변을 배경으로 서서 양손을 머리 위로 올린 채 시선을 옆으로 두고 있다. 30기 옥순은 허리에 벨트를 착용하고 크로스백을 매치한 모습이며 뒤편에는 바다와 다리 구조물이 보인다. 마지막 사진에서 30기 옥순은 해변에서 30기 영수와 함께 서서 서로를 감싸 안고 카메라를 바라보고 있다. 30기 영수는 한 손에 큰 가방을 들고 있으며 두 사람은 가까이 붙어 자연스러운 포즈를 취하고 있다.이를 본 팬들은 "선남선녀네여 점점 닮아가시고" "두 분 너무 진짜 좋음" "너무 예뻐" "보기만해도 기분좋아지는 커플" "봄날의 햇살같아요 옥순님" "두사람 다 이쁘당" 등의 댓글을 달았다.앞서 '나는솔로' 30기 최종화가 끝나고 유튜브 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서 영수는 "최종 커플이 되고 현커가 돼서 2주 만에 고백해서 만나고 있다"라며 옥순의 손을 잡았다. 옥순은 영수를 향해 "진짜 솔로나라 나오니 되게 적극적이더라"며 사생활도 깨끗하고 믿음이 가고 나쁜 남자같이 생겼지만 자상한 남자친구"라며 애정을 드러냈다. 두 사람은 1992년생으로 동갑이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr