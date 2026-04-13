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스트레이 키즈 필릭스가 13일 오후 서울 영등포 타임스퀘어에서 열린 롯데칠성음료 ‘해피즈’ 론칭 행사에 참석했다.
스트레이키즈 필릭스, 행복이와 해피즈 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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