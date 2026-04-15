사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 이봉원이 유방암 투병한 아내 박미선의 근황을 전했다.14일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 개그맨 이봉원, 전 야구선수 김병현의 '수상한 회동'이 전격 공개됐다.이날 이봉원은 "짬뽕 팔면서 소상공인, 개인 유튜브에 출연했다"고 근황을 전했다. 이어 "갑자기 아이 엄마가 건강이 안 좋아져서 같이 병원 다니면서 치료 도우며 지냈다"는 말로 아내 박미선을 언급했다.박미선이 2024년 12월 유방암 초기 진단을 받고, 1년여 간의 투병 끝에 완치 소식과 함께 방송에 복귀했다. 이지혜는 "정말 전 국민이 놀랐고, 응원했다"고 이야기했다.이상민은 "미선 누나한테 정말 감사한 게, 아픈 와중에도 우리 아내 시험관 걱정해 주면서 자기가 알고 있는 지삭과 정보를 주시더라"며 감사 인사를 전했다. 이봉원이 "아내는 시험관에 대해서 모를 텐데"라고 의문을 드러내자, 김구라는 "끊임없이 아내를 의심하고, 왜 의심하냐"고 호되게 꾸짖어 폭소케 했다.이봉원은 박미선의 근황에 대해 "이제 치료 다 끝났고, 약 먹으면서 추이를 지켜본다"면서 "내가 잘 챙겨주는 성격이 아니지만, 해달라고 하면 군말 없이 한다. 병원도, 여행도 가자고 하면 가겠다고 한다"며 남다른 애정을 드러냈다.결혼 34년 차인 이봉원은 박미선과 끈끈해진 부부 사이를 드러냈지만, 여전한 각집살이를 고백했다. 그는 "병원 갈 때 아니면 내가 있어 봐야"라며 자조해 웃음을 선사했다.한편, 김병헌은 직접 만든 소시지를 들고 이봉원의 짬뽕집을 방문했다. 그는 "MOU 제안하려고 한다. 이봉원이 4,5,호점 준비하고 있다고 하고, 백화점에도 입점되어 있으니 소시지와 짬뽕 컬래버를 해보면 좋을 것 같다"며 야심을 내비쳤다. 주말에 짬뽕 400그릇을 판매한다는 이봉원은 즉석에서 소시지 짬뽕을 만들었고, 서장훈 "진짜 먹어보고 싶다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr