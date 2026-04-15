김고은 / 사진 = 김고은 SNS

배우 김고은이 몸개그에 가까운 스턴트 액션에 도전했다.15일 김고은은 자신의 SNS에 "'유미의세포들3' 무지하게 재미나죠? 다음주에도 함께해요"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다. 공개된 사진에서 김고은은 숏컷 헤어 스타일을 한 채로 블루 트레이닝 집업을 입고 셀카를 촬영했다. 스턴트를 위해 어깨에 장비를 맨 그는 스포티룩을 완벽 소화해 청량함을 더했다. 또한 김고은은 특유의 몽환적인 비주얼과 아련한 눈빛으로 도도하고도 단아한 매력을 뽐냈다.함께 공개된 영상에서 그는 하얀 헬멧까지 착용하고 열연했다. 낙하 씬 촬영을 위해 비행기 모형에 오른 그는 강풍을 맞으며 실감나는 비명 연기를 선보여 극의 몰입감을 높였다. 특히, 감독의 컷 사인이 떨어지자마자 웃음을 참지 못하는 김고은의 모습이 담겨 인간미를 더했다.해당 게시물을 본 팬들은 "천의 얼굴이다", "이 시대의 연기 짱이다", "믿고 보는 김고은" 등 그의 연기력에 대한 호평을 남겼다.앞서 2012년 영화 '은교'로 얼굴을 알린 김고은은 이후 드라마 '치즈인더트랩', '도깨비'에서 열연해 국민 배우 반열에 올랐다. 이후 그는 영화 '파묘'와 '대도시의 사랑법', 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연' 등 장르를 넘나들며 탄탄한 연기 내공을 쌓았다.한편, 김고은이 출연하는 '유미의 세포들 3'는 첫방송 이후 동시간대 시청률 1위를 기록하고 있다. '유미의 세포들 3' 3~4회는 오는 20일 오후 6시 티빙에서 독점 선공개된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr