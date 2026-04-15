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이미지 크게보기 사진 = 신보람 SNS

방송인 지상렬이 '16살 연하' 신보람과의 결혼을 언급했다.15일 ‘선우용여’에는 “16살 연하와 결혼 임박한 지상렬에게 이혼 안 하고 사는 법 전수한 선우용여(최고의 케미)”라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 지상렬과 선우용여는 오랜 친분을 바탕으로 자연스럽게 대화를 이어갔고, 특히 지상렬은 공개 열애 중인 연인과의 결혼 이야기에까지 화제를 넓혔다.이날 선우용여는 망설임 없이 결혼을 권했다. 그는 시기를 묻는 질문에 “이런 봄에 날 잡는 거다. 빨리 서둘러라”라고 말하며 구체적인 시점까지 짚었다. 이어 분위기가 이어지자 “얼른 애 낳아”라고 덧붙이며 보다 직설적인 조언을 건넸다.지상렬은 연인의 성향을 언급하며 조심스러운 태도를 보였다. 그는 “신보람이 공개적으로 알리는 걸 별로 안 좋아한다”고 설명했고, 이에 제작진은 “그럼 둘만 있을 때 하면 된다”고 현실적인 방법을 제시했다.선우용여는 여기서 그치지 않고 프러포즈 방식까지 구체적으로 제안했다. “파인 다이닝 같은 데 가서 코스 요리를 먹다가 마지막에 반지를 준비해 사랑한다고 말하면 된다”며 상황을 그리듯 설명해 웃음을 자아냈다.이처럼 대화는 자연스럽게 이어졌고, 결혼을 둘러싼 분위기도 점차 구체화됐다.앞서 지상렬은 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서도 결혼에 대한 생각을 밝힌 바 있다. 당시 그는 “이 길은 아닌 것 같다. 난 무조건 결혼할 거야”라고 말하며 이전과 달라진 입장을 드러냈다.또 ‘채널십오야’ 채널에서 나영석 PD가 두 사람 사이를 공개 지지하며 “너무 괜찮으시더라”고 말하는 등 주변의 응원도 이어졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr