카리나 / 사진 = 에스파 유튜브 채널

그룹 에스파 멤버 카리나가 돌연 운전면허 취득 도전 의사를 밝혔다.14일 에스파 공식 유튜브 채널에는 '충분한 연습만이 합격의 지름길'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 카리나는 운전면허 취득을 위해 연습장을 찾았다. 그는 필기시험과 실기 준비 과정을 기록하며 차근차근 도전을 이어갔다.특히, 카리나가 운전면허를 따려는 이유에 눈길이 모였다. 그는 "제가 아직 할머니랑 같이 산다. 근데 제가 얼마 전에 책을 읽다가 할머니랑 드라이브 가는 내용이 있더라"며 "할머니가 더 나이 드시기 전에 너무 내 조수석에 태워 드리고 싶었다"고 전했다. 이어 "이대로 시간이 흐르게 둘 수 없었다. 바로 면허를 따서 드라이브를 시켜드릴 것"이라고 덧붙여 뭉클함을 자아냈다."(운전면허 따면) 어디로 놀러 갈 거냐"고 묻는 제작진에 카리나는 "아직 그건 생각 안 해봤다"고 답했다. 이어 제작진이 양평을 추천하자 "양평은 너무 멀다. 제가 가면 4시간 걸릴 수 있다"면서도 "할머니 약속 생기시면 거기로 모셔다 드리겠다"고 말했다.이후 카리나는 바쁜 스케줄 속에서 틈틈이 공부에 매진했고 필기시험에서 85점을 기록하며 합격했다. 합격 이후 의기양양해진 그는 "저 운동신경 좋다. 실기도 기가 막히게 따보겠다"며 의지를 표했다.앞서 카리나는 지난해 8월 자신의 SNS에 "사랑해 가족들. 눈물 났는데 수정봐야 돼서 흘리진 못했어"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 그는 가족들로부터 받은 꽃과 편지를 끌어안고 가족을 향한 애틋함을 표했다. 해당 편지에는 "가족이라는 이름으로 같은 세상에 살고 있음에 감사하며 이번 3번째 여행에도 유가네가 늘 함께하며 응원할게"라는 내용이 담겨 훈훈함을 더했다.한편 카리나가 속한 에스파는 현재 라이브 투어를 진행하며 글로벌 팬들과 만나고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr