사진 = '김숙티비kimsookTV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '김숙티비kimsookTV' 유튜브 채널 캡처

재산이 100억이라는 소문에 휩싸인 김숙이 제주도 집을 공개해 눈길을 끌고 있다.개그우먼 김숙이 운영하는 유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV'에서는 '제주 쑥하우스 최초공개 느좋 갬성으로 셀프 인테리어 해봐쑥!''이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김숙은 절친 송은이와 함께 가구 매장을 방문해 집을 채울 가구와 다양한 소품을 고르는 일상으로 포문을 열었다.이 과정에서 김숙은 미국 LA에 거주 중인 작가와 깜짝 영상 통화를 연결해 인테리어 전문가의 조언을 구했다. 작가는 "북유럽 스칸디나비아 디자인을 기반으로 하되 통통 튀는 컬러감과 모던한 디테일이 살아있는 가구 라인"을 추천했고 김숙은 이를 적극적으로 수용해 제주도의 탁 트인 들판 뷰와 조화롭게 어우러지는 인테리어 방향을 잡았다.많은 양의 가구 짐을 싣고 제주도로 향한 김숙의 여정에는 특급 구원투수가 등장해 힘을 보탰다. 김숙은 연예계 대표 금손이자 절친인 배우 라미란의 도움을 받아 본격적인 가구 조립에 나섰다. 두 사람은 직접 땀을 흘리며 조립식 가구를 하나하나 완성하고 어울리는 침구류까지 감각적으로 세팅하며 공간을 변화시켰다. 김숙은 공간을 효율적으로 사용하기 위해 평소에는 소파로 쓰다가 필요할 때 침대로 변신하는 3인용 소파 베드와 접이식 테이블 등의 가변형 가구를 곳곳에 배치해 좁은 공간의 실용성을 극대화했다.완성된 '쑥하우스'는 제주의 자연과 완벽하게 어우러지는 실용적인 공간으로 거듭났다. 김숙은 제주의 상징인 감귤을 연상시키는 상큼한 오렌지 계열의 컬러 아이템을 곳곳에 배치해 생기 넘치는 독특한 감성을 완성했다.실내에는 원격으로 조정이 가능한 스마트 조명을 설치해 분위기에 따라 보라색 등 다양한 색상으로 실내 느낌을 즉각 바꿀 수 있도록 꾸몄고 야외 공간에는 별도의 전기세 걱정이 없는 친환경 태양광 조명을 활용해 자연스러운 야외 조경까지 완벽하게 연출했다.앞서 김숙은 최근 송은이의 재산이 100억이라는 루머에 대해 "언니는 생각보다 돈을 안 모았고 내가 많이 모았다"고 말하며 간접적으로 재력 규모를 암시해 화제가 된 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr