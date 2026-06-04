박지훈이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

워너원과 워너블이 함께한 9년의 시간이 다시 한번 의미를 되새기게 했다./사진제공=엠넷

워너원과 워너블이 함께한 9년의 시간이 다시 한번 의미를 되새기게 했다./사진제공=엠넷

워너원과 워너블이 함께한 9년의 시간이 다시 한번 의미를 되새기게 했다./사진제공=엠넷

워너원과 워너블이 함께한 9년의 시간이 다시 한번 의미를 되새기게 했다.엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(이하 '워너원고 : 백투베이스')가 지난 2일 최종회를 공개하며 여정을 마무리했다.워너블이 직접 보낸 5000여 개의 '워너리스트' 가운데 선정된 미션을 수행하는 '워너리스트 DAY'가 펼쳐졌다. 윤지성, 황민현, 옹성우, 김재환, 하성운의 '군필팀'과 박우진, 박지훈, 이대휘, 배진영의 '미필팀'이 서바이벌 게임에서 맞붙었고, 접전 끝에 군필팀이 승리를 거뒀다. 개인 1위는 윤지성이 차지했다.이어 "멋지게 하늘을 날아달라"는 팬들의 소원에 따라 옹성우와 박지훈이 경비행기 무중력 테스트에 도전했다. 멤버들은 족구 대회에서도 몸을 사리지 않는 승리욕으로 웃음을 안겼다.가장 인상적인 장면은 멤버들이 9년 전 추억이 담긴 바닷가를 다시 찾은 순간이었다. 이곳은 데뷔 앨범 수록곡 '활활(Burn It Up)' 뮤직비디오 촬영지이자 2019년 마지막 콘서트 VCR을 촬영했던 장소다.박지훈은 "그 당시는 되게 아픈 기억으로 남았던 바다"라고 회상했고, 황민현은 "그때는 해가 지면서 워너원도 막을 내리는 느낌이었다"고 말했다. 하성운은 "이곳에 우리가 다시 모인 건, 다시 시작하기 위해서가 아닐까?"라고 이야기하며 의미를 더했다.9년 만에 진행된 캠프파이어에서는 서로를 향한 진심도 오갔다. 황민현과 배진영은 "워너블 덕분에 즐거운 추억이 생겨 고마웠다"고 전했고, 옹성우는 "7~8년 전에 보던 광경이 지금 내 눈앞에 펼쳐져 있는 게 신기했다"며 "우리가 모였을 때만 나오는 특별한 시너지와 감정들이 분명히 존재한다"고 밝혔다.하성운이 "나는 워너베이스에 올 때마다 설렜다"고 하자 멤버들은 "본가 같았다", "집에 온 느낌이었다"고 공감했다. 김재환은 "이번 시간을 통해 멤버들과 같이 미래를 그리게 됐다"며 "오늘이 끝이 아니라 앞으로도 이런 감사한 기회들이 자주 있었으면 좋겠다"고 바랐다.앞서 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 '천만 배우' 타이틀을 얻은 박지훈은 "최근 순수함에 대해 고민이 많았는데, 이곳에서의 나는 카메라 의식 하나도 안 하고 동심으로 돌아간 진짜 박지훈이었다. 내가 이 모습을 많이 그리워하고 있었던 것 같다"며 울컥한 모습을 보였다. 이후 김재환의 기타 연주에 맞춰 멤버들이 함께 부른 팬 송 '다시, 봄바람' 어쿠스틱 라이브는 깊은 여운을 남겼다.프로그램은 공개 이후 꾸준한 화제성을 이어갔다. 공식 SNS를 통해 공개된 영상 콘텐츠는 유튜브, 인스타그램, 틱톡 합산 누적 조회수 1억5000만 뷰를 돌파했으며, 주요 에피소드 공개 직후에는 X(구 트위터) 실시간 트렌드 상위권에 관련 키워드가 오르기도 했다.최종회의 아쉬움을 달랠 스페셜 회차도 예고됐다. 오는 16일 오후 6시 공개되는 스페셜 에피소드에는 최종회 비하인드와 팬들이 기다려온 게임 미공개 영상 등이 담길 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr