'놀러코스터' 출연진이 에버랜드를 찾는다. / 사진=텐아시아DB

'놀러코스터' 출연진이 에버랜드를 찾는다. / 사진제공=MBC

MBC 신규 예능 프로그램 '놀러코스터' 출연진 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 에버랜드를 찾는다.4일 MBC 측이 "오는 13일 '놀러코스터' 출연진이 에버랜드에서 시청자와 소통하며 프로그램을 직접 홍보하는 현장형 쇼케이스를 개최한다"고 밝혔다. 첫 방송을 앞두고 실내 제작발표회 대신, 시청자들과 직접 만나는 현장 소통형 행사를 기획한 것.'놀러코스터'는 전 세계 놀이공원 로드트립 모험기를 그린다. 네 명의 출연진이 세계 곳곳의 숨겨진 괴짜 테마파크와 스릴 넘치는 로컬 놀이공원을 방문해 직접 체험하고, 아이디어를 벤치마킹한다.행사 당일 '놀러코스터' 4인방은 에버랜드 현장 곳곳을 누비며 다양한 팬 서비스를 보여줄 계획이다. 퍼레이드 참여를 시작으로 관람객들과 소통하는 게릴라 팬미팅, 장미정원에서 펼쳐지는 간식 어택 등 현장 밀착형 이벤트가 진행된다. 특히 현장 참여자들을 위한 한정판 굿즈도 준비되어 있다고 해 기대감을 높인다.'놀러코스터' 현장 쇼케이스는 13일 오후 2시부터 에버랜드에서 진행된다. 세부 일정과 참여 방법은 추후 MBC와 에버랜드 공식 SNS 채널 등을 통해 공개된다. '놀러코스터'는 오는 21일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr