배우 문정희가 SNS에 글을 올렸다. / 사진=텐아시아DB

배우 문정희가 SNS에 글을 올렸다. / 사진=문정희 SNS 캡처

배우 문정희가 6·3 지방선거를 언급하며 심경을 밝혔다.문정희는 4일 자신의 SNS에 러닝 중 촬영한 사진과 함께 장문의 글을 게재했다. 공개된 사진에는 집 근처 공원에서 러닝을 즐기고 있는 문정희의 모습이 담겼다.그는 "이른 아침부터 열심히 공원 정비로 땀 흘리는 분들을 본다. 뭐 하나 그냥 이루어지는 법이 없는 세상"이라며 "정성과 재정으로 만들어진다. 우리 동네 참 좋다"라고 적었다. 그러면서 "선거 이후 마음이 무겁지만 그 자리에서 다시 뛴다"라고 덧붙이며 복잡한 심경을 내비쳤다.한편 문정희는 최근 소속사 에이스팩토리와의 동행을 마무리했다. 에이스팩토리 측은 지난달 "2019년부터 함께해 온 배우 문정희와 오랜 논의 끝에 전속계약을 종료하기로 했다"며 "서로의 앞날을 응원하기로 뜻을 모았다"고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr