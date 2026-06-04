이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '26학번 지원이요'

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배우 하지원(47)이 아이돌 메이크업을 완벽하게 소화했다.4일 배우 하지원의 '26학번 지원이요' 채널에는 '아일릿, 하투하, 하지원 렛츠고 5세대 여돌 메이크업 하고 경희대 축제 리허설에 나선 지원이'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 하지원은 경희대 축제 응원단 무대 리허설을 준비했다.리허설을 앞둔 하지원은 메이크업 담당자에게 메이크업을 받았다. 하지원은 "오늘 응원단 공연할 때 절대 무너지지 않는 메이크업으로 부탁한다"고 요청했다.메이크업 담당자는 웜톤에 어울리는 '반짝이는 구운 무화과'라는 제목의 메이크업을 소개했고, 하지원 또한 "얼굴을 구울 거다"라며 기대감을 드러내 웃음을 자아냈다.요즘 아이돌들의 메이크업이라고 소개하며 메이크업 담당자는 "요새는 턱에도 이렇게 섀도우를 넣는다. 장원영 메이크업 방식이다"고 설명해 눈길을 끌었다.또한 아이돌 메이크업을 찰떡 소화한 하지원을 보며 제작진은 "너무 예쁘다. (하) 지원 씨는 예쁘단 말이 지겨울 것 같다"라고 하자 하지원은 의외의 대답을 했다. 그는 "예쁘단 말 기분 좋다"라며 수줍은 미소를 보였다.한편 하지원은 지난 30일 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연해 자신의 히트곡인 ‘홈런’ 무대를 선보여 화제를 모았다. 당시 무대는 하지원이 출연 중인 JTBC 디지털스튜디오 웹예능 ‘26학번 지원이요’에서 내건 조회수 공약에서 비롯된 것. 무대에 오른 하지원은 화이트 톤의 크롭 스타일 착장을 입고 탄탄한 팔, 복근을 드러내 감탄을 자아냈다. 23년 전 무대를 재현했음에도 현역 아이돌 외모로 시선을 사로잡았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr