주상욱과 손나은이 '김부장'에서 강렬한 존재감을 예고했다./사진제공=SBS

주상욱과 손나은이 '김부장'에서 강렬한 존재감을 예고했다./사진제공=SBS

주상욱과 손나은이 '김부장'에서 강렬한 존재감을 예고했다./사진제공=SBS

주상욱과 손나은이 '김부장'에서 강렬한 존재감을 예고했다.오는 26일 첫 방송 되는 SBS 새 금토드라마 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.스틸에는 주강찬과 상아로 변신한 주상욱, 손나은의 모습이 담겼다. 주상욱은 용역 깡패 출신으로 주학건설 회장 자리에 오른 주강찬 역을 맡았다. 모든 문제를 돈과 폭력으로 해결하는 인물이다.주강찬은 사우나에서 온몸의 화상 자국을 드러낸 채 날카로운 눈빛을 보내고 있다. 또 음산한 분위기의 건물 안 소파에 앉아 묵직한 위압감을 풍긴다.에이핑크 탈퇴 후 배우 활동에 집중하고 있는 손나은은 김부장의 회사 동료이자 비밀을 품은 상아 역으로 출연한다. 상아는 김부장이 딸 민지를 대하는 데 어려움을 겪을 때 도움을 주는 인물이지만, 동시에 정체를 알 수 없는 미스터리한 면모도 지녔다.주상욱은 "'김부장'이라는 원작 웹툰이 가진 힘과 지루할 틈 없이 휘몰아치는 빠른 전개가 너무 재미있어서 출연을 결정하게 됐다. 특히 이번 작품을 통해 처음으로 악역에 도전하게 됐는데 '주강찬'이라는 인물이 극 중에서 그려내는 다양한 악인의 모습들이 배우로서 무척 흥미롭고 신선하게 다가왔다"라고 밝혔다. 이어 "건설사 회장으로서의 품위를 잃지 않으면서도, 위압감과 어두운 아우라를 시각적으로 시청자분들께 전달하는 데 중점을 뒀다"라고 설명했다.손나은은 "미스터리한 비밀을 가진 상아라는 인물이 궁금했다. 새롭게 도전해 보는 장르라는 점에서도 흥미롭게 다가왔고, 무엇보다 감독님, 선배님들과 함께 연기할 수 있다는 점이 기대되고 좋았다"라고 합류 소감을 전했다. 또 "그동안 맡았던 어떤 역할보다도 준비할 것도, 신경 써야 할 부분도 많은 캐릭터였다. 머리부터 발끝까지 보이는 모습은 물론, 말투와 행동 하나하나까지 상아로 보일 수 있도록 많이 고민하고 준비했다"라고 말했다.'김부장'은 동명의 네이버 웹툰을 원작으로 한다. 영화 '위대한 소원', '30일', '퍼스트 라이드'의 남대중 작가와 '원더풀 월드', '트레이서', '보이스2'의 이승영 감독, 이소은 감독이 함께한다. 첫 방송은 오는 26일 오후 9시 50분이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr