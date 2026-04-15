사진제공=스타일 조선일보

사진제공=스타일 조선일보

배우 정유진이 화사한 봄의 시작을 알리는 화보를 공개했다.럭셔리 라이프 스타일 매거진 ‘스타일 조선일보’ Vol.302를 통해 정유진은 자신만의 분위기를 가감 없이 드러냈다. 공개된 화보 속 그는 만개한 꽃다발을 활용해 우아하면서도 차분한 카리스마를 연출했다. 또, 깊이 있는 눈빛으로 카메라를 응시하며 현장을 압도하기도. 소품을 자유자재로 활용한 포즈와 절제된 표정 연기는 세련미를 끌어올리며 현장의 찬사를 이끌어냈다.그런가 하면 의상 소화력 또한 돋보인다. 정유진은 특유의 피지컬을 통해 다채로운 패턴의 의상을 감각적으로 풀어냈다. 색감이 강조된 스타일링 또한 도회적인 이미지와 맞물려 한층 밀도 높은 결과물을 선보였다.한편, 정유진은 매 작품 새로운 얼굴로 강렬한 인상을 남기고 있다. 영화 ‘휴민트’에서 국정원 요원 임 대리로 분해 고난도 액션을 완벽히 소화해 호평받았다. 뿐만 아니라 JTBC 새 드라마 ‘파이널 테이블’의 주연 선정원으로 출연을 예고하며 또 한 번의 인생 캐릭터 갱신에 나설 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr