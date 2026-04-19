'솔로지옥5' 출연자 송승일이 와 함께한 'Show your Bag' 인터뷰 영상을 공개했다./사진제공=싱글즈

'솔로지옥5' 출연자 송승일이 와 함께한 'Show your Bag' 인터뷰 영상을 공개했다./사진제공=싱글즈

'솔로지옥5' 출연자 송승일이 와 함께한 'Show your Bag' 인터뷰 영상을 공개했다./사진제공=싱글즈

<솔로지옥5>에서 강렬한 인상을 남기며 화제를 모은 송승일이 <싱글즈>와 함께한 'Show your Bag' 인터뷰 영상을 공개했다.공개된 <싱글즈> 인터뷰 영상에서 송승일은 운동과 자기관리에 진심인 '깔끔한 연하남'의 면모를 아낌 없이 보여주며, 평소 가방 속에 넣고 다니는 찐 애정템들을 가감 없이 공개했다.송승일은 소지품이 많은 날 들고 다니는 커다란 '보부상 백'을 공개하며 가방 속 아이템을 하나씩 꺼내 보였다. 먼저 '캘빈클라인'의 '헤어 & 바디 퍼퓸 미스트'를 소개하며, 캘빈클라인 언더웨어에서 영감받은 세련되고 깔끔한 향이 특징이라고 언급했다. 그는 해당 퍼퓸 미스트를 "운동 후 샤워를 마친 뒤 가볍게 뿌리기 좋고, 남녀 공용으로 데일리하게 쓰기 좋은 향"이라며 자주 손이 가는 제품으로 꼽았다.여름철 필수 아이템으로 '니베아'의 '더마 컨트롤 리스토어 데오드란트'를 소개했다. 평소 주짓수가 취미인 그는 "상대방에 대한 예의를 위해 운동 전 꼭 바른다"며, "자극이 없고 촉촉하게 밀착되면서도 끈적임이 없어 매일 쓰기 좋다"고 설명했다. 특히 이번 신제품은 스킨케어 효과까지 더해져 데일리로 부담 없이 사용하기 적합하다고 덧붙였다.마지막으로 MLB와 함께 한 화보 촬영 현장 소식도 잊지 않고 전했다. 송승일은 MLB의 스포티하면서도 힙한 감성을 완벽하게 소화하며 현장 스태프들의 감탄을 끌어냈다. 그는 "다들 좋은 분들뿐이라 칭찬을 많이 해주셔서 재밌게 촬영을 마무리했다"는 소감과 함께, MLB 특유의 아이코닉한 스타일이 돋보이는 디지털 화보에 대해서도 많은 관심을 당부했다.송승일의 'Show your Bag' 인터뷰 풀영상은 <싱글즈> 공식 웹사이트와 유튜브를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr