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소유 / 사진 = 소유기 유튜브 채널

그룹 씨스타 출신 소유가 힙업 운동 루틴을 공개했다.13일 유튜브 채널 '소유기'에는 '엉덩이 어디까지 올라가는 거예요? | 컴백 전, 힙업 운동'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 소유는 컴백을 앞두고 몸매 관리를 위해 헬스장을 찾았다.공개된 영상에서 소유는 하체 위주의 운동 루틴을 직접 공개하며 자신의 몸매 변천사를 털어놨다. 트레이너와 함께 고강도 힙 운동을 마친 그는 "스타일리스트한테 엉덩이 사이즈는 더 키우지 않겠다고 말했다. 위쪽만 채우겠다고 해서 만들고 있는 것"이라고 말해 웃음을 안겼다.그는 "항상 말하지만 엉덩이가 아예 없으면 커지기가 진짜 힘들다. 처진 걸 올릴 수는 있지만 크기를 키우려면 탄수화물이 들어가줘야 한다"며 "대부분의 여성 분들은 마른 몸에 엉덩이만 커지고 싶지만 절대 할 수 없다"고 소신을 밝했다. 이어 그는 운동을 통해 기른 자신의 하체 근육을 자랑하며 군살 없는 몸매를 뽐내기도 했다.앞서 그는 가수 겸 배우 엄정화 유튜브 채널에 출연해 "(예전에는) 힙부심이 강했다. 엉덩이를 완전 키웠을 때 엉덩이 둘레가 40인치까지 나왔다"며 자신의 애플힙을 자랑한 바 있다.한편 소유는 자신의 유튜브 채널을 통해 혹독한 다이어트로 20kg를 감량했다고 전해 놀라움을 샀다. 당시 소유는 성형 의혹에 대해 "살 빠지고 성형 논란이 생겼다. 다들 10kg 감량한 줄 아시는데 정확히 따지면 20kg 감량한 거다. 그러면 얼굴형이 변하겠냐, 안 변하겠냐"고 논란을 정면 돌파하는 모습을 보였다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr