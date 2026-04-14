이소라, 1000만원 들인 가슴 성형에 만족…달라붙는 옷만 가득
‘돌싱글즈’ 이소라가 일본 후쿠오카 여행을 다녀왔다.

공개된 사진 속 이소라는 ‘돌싱글즈’ 멤버들과 함께 일본 여행을 다녀온 모습. 이소라는 성형 이후 몸매에 자신감이 생긴 모양새. 바디라인이 보이는 옷을 입고 몸매를 뽐냈다.
이소라, 1000만원 들인 가슴 성형에 만족…달라붙는 옷만 가득
이소라, 1000만원 들인 가슴 성형에 만족…달라붙는 옷만 가득
앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.

한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지