이소라, 1000만원 들인 가슴 성형에 만족…달라붙는 옷만 가득

‘돌싱글즈’ 이소라가 일본 후쿠오카 여행을 다녀왔다.공개된 사진 속 이소라는 ‘돌싱글즈’ 멤버들과 함께 일본 여행을 다녀온 모습. 이소라는 성형 이후 몸매에 자신감이 생긴 모양새. 바디라인이 보이는 옷을 입고 몸매를 뽐냈다.앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr