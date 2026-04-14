배우 박신혜, 최태준 부부가 둘째 아이 임신 소식을 알렸다. / 사진=텐아시아DB

박신혜, 최태준 부부의 웨딩 화보. / 사진제공=소속사

배우 박신혜가 둘째를 임신했다. 이로써 박신혜, 최태준 부부는 두 아이의 부모가 되게 됐다.박신혜 소속사 솔트엔터테이먼트 관계자는 14일 텐아시아에 "박신혜가 둘째 아이를 임신 중"이라고 밝혔다. 이어 "올해 가을 출산할 예정"이라며 "따뜻한 응원 부탁드린다"고 전했다. 최태준 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트 역시 같은 소식을 알렸다.박신혜와 최태준은 2022년 1월 결혼식을 올렸으며, 그해 5월 첫째 아들을 얻었다. 이후 4년 만에 둘째를 임신했다는 기쁜 소식을 전하게 됐다.2003년 데뷔한 박신혜는 드라마 '천국의 계단', '미남이시네요', '상속자들', '‘피노키오', '닥터스', '지옥에서 온 판사', 영화 '#살아있다', '콜' 등 아역 시절부터 지금까지 꾸준히 필모그래피를 쌓아오고 있다. 최근에는 tvN 드라마 '언더커버 미쓰홍'을 흥행시켰다.최태준은 2001년 아역으로 데뷔해 드라마 '미씽나인', '옥중화', '다리미 패밀리' 등에 출연했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr