넷플릭스(Netflix)의 YA 호러 시리즈 '기리고'가 보도스틸을 공개했다./ 사진제공=넷플릭스

넷플릭스(Netflix)의 YA 호러 시리즈 '기리고'가 보도스틸을 공개했다./ 사진제공=넷플릭스

넷플릭스(Netflix)의 YA 호러 시리즈 '기리고'가 보도스틸을 공개했다./ 사진제공=넷플릭스

넷플릭스(Netflix)의 YA 호러 시리즈 '기리고'가 보도스틸을 공개했다.소원을 이뤄주는 어플리케이션 ‘기리고’의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈 '기리고'가 보도스틸 17종을 공개했다.공개된 보도스틸은 같은 고등학교 친구들 ‘세아’(전소영), ‘나리’(강미나), ‘건우’(백선호), ‘하준’(현우석), ‘형욱’(이효제)이 사주와 이름을 적고 소원을 빌면 그 소원을 이루어주는 미스터리한 앱 ‘기리고’를 우연히 알게 되며 벌어지는 기이한 일들을 담아 시선을 집중시킨다.비밀 연애 중인 ‘세아’와 ‘건우’, ‘기리고’ 앱에 소원을 비는 풋풋한 모습은 얼마 가지 않아 ‘기리고’ 앱에 숨겨져 있던 비밀이 하나둘 드러나면서 다섯 친구들의 일상은 전혀 다른 분위기로 반전된다. ‘기리고’의 저주를 눈앞에서 목격한 친구들이 앱을 삭제하고, 휴대폰을 초기화하는 등 다양한 시도를 해봐도 쉽사리 해결되지 않아 점점 벼랑 끝으로 몰리는 친구들의 모습은 ‘기리고’에 깃든 저주가 심상치 않음을 예감케 한다.여기에 ‘기리고’ 앱에 깃든 저주를 풀기 위해 손을 내민 ‘하준’의 누나이자 무당인 ‘햇살’(전소니)과 그의 조력자 ‘방울’(노재원)의 모습도 눈길을 끈다. 이들은 저주의 근원을 찾기 위해 의식을 진행하고, 직접 발로 뛰는 등 각자의 방식으로 해결책을 모색한다. 저주를 풀어내기 위해 고군분투하는 ‘세아’와 ‘하준’, 그리고 ‘햇살’과 ‘방울’의 모습은 ‘기리고’에 빈 소원이 어떻게 돌아오게 될지 궁금증을 자아낸다.평범한 일상을 보내던 고등학생들이 끔찍한 저주와 얽히며 겪는 다양한 감정을 몰입도 있게 담은 YA(영 어덜트) 호러 시리즈 '기리고'는 시청자들에게 신선한 긴장감과 재미를 선사할 전망이다.'기리고'는 4월 24일 오직 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr