배우 김범이 비하인드 스틸을 공개했다./ 사진출처: 킹콩 by 스타쉽

배우 김범이 비하인드 스틸을 공개했다./ 사진출처: 킹콩 by 스타쉽

배우 김범이 비하인드 스틸을 공개했다./ 사진출처: 킹콩 by 스타쉽

2024년 tvN '웨딩임파서블' 특별 출연 이후 2년 만에 복귀를 알린 배우 김범이 비하인드 스틸을 공개했다.14일, 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 SBS 새 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’(연출 안종연/ 극본 진승희/ 제작 스튜디오S, 비욘드제이, 슬링샷 스튜디오)에서 ‘서에릭’ 역으로 출연하는 김범의 포스터 촬영 현장 비하인드 스틸을 여러 장 공개했다.‘오늘도 매진했습니다’는 완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는, ‘현생 매진러’들의 설렘 직배송 제철 로맨스. 김범은 극중 글로벌 스킨케어 브랜드 ‘레뚜알’의 전무이사 ‘서에릭’ 역으로 분할 예정이다.그 가운데 공개된 사진 속 김범은 이전과는 색다른 변신으로 시선을 끌어당긴다. 그는 밝은 헤어 컬러로 프랑스 출신인 에릭의 이국적인 무드를 자아내는가 하면, 댄디한 슈트 차림의 오피스룩을 선보이는 등 캐릭터와 높은 싱크로율을 완성하기도. 이에 김범이 ‘오늘도 매진했습니다’를 통해 보여줄 새로운 모습에 기대감이 더욱 높아진다.한편, SBS 새 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’는 오는 22일(수) 밤 9시에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr