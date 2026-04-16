훤칠한 청년 농부 안효섭의 다이내믹한 농촌 라이프가 온다./사진제공=SBS

훤칠한 청년 농부 안효섭의 다이내믹한 농촌 라이프가 온다./사진제공=SBS

훤칠한 청년 농부 안효섭의 다이내믹한 농촌 라이프가 온다. 그는 지난해 공개된 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'를 통해 또 한 번 글로벌 인기를 확장했다.오는 22일(수) 첫 방송 될 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는, '현생 매진러'들의 설렘 직배송 제철 로맨스다.극 중 매튜 리는 농사부터 원료 개발, 경영까지 겸업하고 있는 덕풍마을의 쓰리잡 청년 농부로 범상치 않은 능력을 갖춘 인물이다. 자기 일에 있어서는 빈틈없이 깐깐하고 까칠한 면모를 보이지만 마을 안에서는 '메추리'라는 구수한 별명으로 불리며 어르신들의 각종 민원을 처리하기 위해 동분서주한다.존재만으로도 마을의 자랑에 등극할 법한 매튜 리의 전천후 활약은 공개된 사진 속에도 고스란히 담겨있다. 버섯 재배부터 하우스 관리까지 열과 성을 다하며 누구보다도 농사에 진심인 모습은 물론 벌집 제거, 김장, 경운기 운전 등 마을 사람들을 위해 고군분투하는 순간들도 포착돼 관심을 집중시킨다.이런 매튜 리를 그려낼 안효섭의 연기에도 기대가 쏠리고 있는 상황. 이에 안효섭은 "매튜 리는 농부 이외에도 다양한 타이틀을 가진 만큼 본인이 목적을 가지고 무언가 만들어내고 싶어 한다. 그런 지점에서 현생에 매진할 수밖에 없다"며 매튜 리가 분주한 일상을 보낼 수밖에 없는 이유와 그 원동력에 관해 설명했다.매튜 리 캐릭터를 위해 경운기 운전도 직접 배웠다는 안효섭은 "경운기 운전은 굉장히 재미있었다. 아무래도 선배님들을 태우고 운전하는 장면들도 많았기 때문에 면밀하게 준비했고, 경운기를 제 차라고 생각하고 임했다"고 밝혀 궁금증을 더욱 증폭시키고 있다.이렇듯 덕풍마을에서 독보적인 존재감을 자랑할 매튜 리는 마을 사람들뿐만 아니라 시청자들의 마음도 사로잡을 예정이다. 인간미(美)와 정겨움이 넘치는 매튜 리의 눈코 뜰 새 없는 나날들이 어떤 웃음과 감동, 설렘을 선사할지 '오늘도 매진했습니다' 첫 방송이 기다려진다.열정 가득 청년 농부 안효섭의 좌충우돌 전원일기는 오는 22일(수) 밤 9시에 첫 방송 되는 '오늘도 매진했습니다'에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr