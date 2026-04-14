사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

개그우먼 홍현희가 육아와 자기 삶 사이에서 갈등하는 현실적인 속내를 털어놨다.14일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '말하기 어려웠던 그녀의 마음'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 홍현희는 남편 제이쓴의 권유로 일본 후쿠오카 당일치기 여행을 제안받고도 쉽게 결정을 내리지 못하는 모습을 보였다. 제이쓴은 "티켓팅해 줄 테니까 다녀와"라며 가볍게 권했지만, 홍현희의 고민은 깊어졌다.홍현희는 "첫 번째는 아이한테 미안함이다. 유치원 갔다 왔을 때 엄마가 없는 상황이 미안하다"며 "이럴 때 뭐에 집중해야 되는 거냐. 내 마음이냐"라고 반문했다. 이어 "아침에 일찍 일어나면 아이랑 놀아줘야 하는데, 얘기하다 보니 숨이 막힌다"며 답답함을 토로했다."일하면서도 육아에서 빠지는 게 있는데, 개인적인 일로도 빠지는 게 미안하다"고 토로한 홍현희는 "이게 워킹맘의 고충일 수도 있다"고 말했다.제이쓴은 "3박 4일도 아니고 당일치기다. 6시간 있다 오는 것뿐"이라며 설득했지만, 홍현희의 고민은 쉽게 줄어들지 않았다. 그는 "쉬는 날은 온전히 아이에게 쏟아야 하는 거 아닌가"라며 "사리사욕을 채우러 가는 게 이기적인 건 아닌지 고민된다"고 털어놨다.특히 홍현희는 스스로를 향한 질문에서 더 깊은 혼란을 드러냈다. 그는 "가고 싶다. 혼자 홀가분하게 가본 적이 한 번도 없다"면서도 "결국 또 미안함이 따라온다. 내 자신한테 숨이 막힌다"고 말했다.그러면서도 "이쓴 씨가 여행 간 날 되게 부러웠다. 나는 아기 낳고 회식도 안 갔고, 남편이지만 어떻게 보면 남이지 않나. 남도 나를 이렇게 생각해주는데 왜 나는 나를 위해서 생각 못할까 싶어 현타가 온다"고 솔직하게 털어놨다.홍현희는 "남들의 시선도 신경 쓰이고, 내가 이기적으로 보일까 봐 고민된다. 내 마음을 모르겠는 게 더 답답하다"고 털어놨다. 결국 스스로의 감정을 정면으로 마주한 그는 "그동안 나를 너무 가둬놓고 살았던 것 같다는 생각이 든다. 아이를 위해서도, 나 같은 엄마들에게도 희망을 주고 싶다"며 당일치기 여행을 떠나기로 결심했다.한편 홍현희는 2018년 제이쓴과 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr