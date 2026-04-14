공승연, 동생 정연 눈 터지게 때렸다…"父에 맨발로 쫓겨나"('살롱드립')

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 공승연이 동생을 때려 아버지에게 쫓겨났던 일화를 공개했다.14일 장도연이 진행하는 유튜브 웹예능 '살롱드립'은 '팀 대군부인을 볼 채비를 하라!'편으로 MBC '21세기 대군부인' 주역 아이유 변우석 노상현 공승연이 출연했다.이날 변우석은 가족 이야기도 전했다. 그는 "누나가 다섯 살 차이라 옷도 사주고 잘 챙겨줬다. 싸운 적도 거의 없다"며 훈훈한 일화를 전했다. 이에 남동생이 있는 아이유는 "너무 예쁜 이야기다. 나는 남동생 많이 때렸다"고 반응했다.반면 공승연은 "세 자매라 많이 싸웠다. 동생들 많이 때렸고, 동생 정연이를 때려 아버지가 차를 세우고 맨발로 내리게 한 적도 있다"고 고백해 놀라게 했다. 그는 "겨울에 버스정류장 3개 정도 거리를 걸어가며 '죽일 거야'라고 생각했다"면서 "다 커서 스무 살쯤 일이었다"고 덧붙였다.공승연은 "다음 날 동생 정연이가 '식스틴' 촬영을 앞두고 있었는데 잘못 맞아 눈이 터졌다. 장난치다 그런 거라 정말 놀랐다. 그 일로 데뷔 못 했으면 어쩔 뻔했나 싶었다"며 미안함을 내비쳤다.아이유는 "동생이 '폭싹 속았수다'를 아직 안 봤다고 하더라"면서 "특히 금명-은명 파트가 PTSD 온다고 해서 쇼츠로만 본다고 한다"고 전해 웃음을 자아냈다.동생인 트와이스 정연이 아이유 찐팬이라고 밝힌 공승연은 "원래 내 작품 모니터링 안 하는데, 이번 작품은 볼 거"라며 "전에 트와이스 콘서트 초대권을 보내기 위해 동생이 아이유한테 DM를 보내기도 했다"고 밝혔다.아이유는 "정연이 보낸 DM을 공승연 덕분에 알게 됐다"면서 "공연은 사비로 보는 편이다. 몰래 가서 다 보고 즐기고 온다"고 이야기했다.한편, 공승연은 영화 '혼자 사는 사람들'를 위해 "담배를 의무적으로 피웠다"고 고백하며 "어떤 게 맞을지 몰라 모든 종류를 다 사서 피우고 라이터도 한 파우치에 들고 다녔다"고 밝혔다. 이어 "아파트 벤치에 대본과 담배를 두고 온 적이 있는데 경비 아저씨가 찾아줘 민망했다"며 "익숙해지려 노력했다"고 덧붙였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr