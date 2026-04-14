공승연, 동생 정연 눈 터지게 때렸다…"父에 맨발로 쫓겨나"('살롱드립')
'살롱드립' 공승연이 동생을 때려 아버지에게 쫓겨났던 일화를 공개했다.

14일 장도연이 진행하는 유튜브 웹예능 '살롱드립'은 '팀 대군부인을 볼 채비를 하라!'편으로 MBC '21세기 대군부인' 주역 아이유 변우석 노상현 공승연이 출연했다.

이날 변우석은 가족 이야기도 전했다. 그는 "누나가 다섯 살 차이라 옷도 사주고 잘 챙겨줬다. 싸운 적도 거의 없다"며 훈훈한 일화를 전했다. 이에 남동생이 있는 아이유는 "너무 예쁜 이야기다. 나는 남동생 많이 때렸다"고 반응했다.
사진=유튜브 '살롱드립'
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반면 공승연은 "세 자매라 많이 싸웠다. 동생들 많이 때렸고, 동생 정연이를 때려 아버지가 차를 세우고 맨발로 내리게 한 적도 있다"고 고백해 놀라게 했다. 그는 "겨울에 버스정류장 3개 정도 거리를 걸어가며 '죽일 거야'라고 생각했다"면서 "다 커서 스무 살쯤 일이었다"고 덧붙였다.

공승연은 "다음 날 동생 정연이가 '식스틴' 촬영을 앞두고 있었는데 잘못 맞아 눈이 터졌다. 장난치다 그런 거라 정말 놀랐다. 그 일로 데뷔 못 했으면 어쩔 뻔했나 싶었다"며 미안함을 내비쳤다.

아이유는 "동생이 '폭싹 속았수다'를 아직 안 봤다고 하더라"면서 "특히 금명-은명 파트가 PTSD 온다고 해서 쇼츠로만 본다고 한다"고 전해 웃음을 자아냈다.
사진=유튜브 '살롱드립'
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동생인 트와이스 정연이 아이유 찐팬이라고 밝힌 공승연은 "원래 내 작품 모니터링 안 하는데, 이번 작품은 볼 거"라며 "전에 트와이스 콘서트 초대권을 보내기 위해 동생이 아이유한테 DM를 보내기도 했다"고 밝혔다.

아이유는 "정연이 보낸 DM을 공승연 덕분에 알게 됐다"면서 "공연은 사비로 보는 편이다. 몰래 가서 다 보고 즐기고 온다"고 이야기했다.

한편, 공승연은 영화 '혼자 사는 사람들'를 위해 "담배를 의무적으로 피웠다"고 고백하며 "어떤 게 맞을지 몰라 모든 종류를 다 사서 피우고 라이터도 한 파우치에 들고 다녔다"고 밝혔다. 이어 "아파트 벤치에 대본과 담배를 두고 온 적이 있는데 경비 아저씨가 찾아줘 민망했다"며 "익숙해지려 노력했다"고 덧붙였다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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