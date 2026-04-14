사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

신보 발매를 앞두고 전방위적인 예능 행보를 이어가는 아티스트 투모로우바이투게더가 팀 결속의 과정에서 겪었던 격정적인 갈등사와 소속사와의 치열한 조율 과정을 가감 없이 털어놓았다.빅뱅 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에서는 '잘생긴 도라희들이 말아주는 하이브 투어'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 그룹 투모로우바이투게더가 출연해 빅뱅 대성과 함께 하이브 사옥을 살피며 데뷔 7주년을 맞이한 소회와 숙소 생활의 비화를 공유했다.대성은 맏형 연준의 성격을 두고 "팀에 축복과 같은 존재"라고 치켜세웠으나 연준은 정작 험악해 보이는 외모 탓에 '상견례 문전박대상'이나 '조폭상'이라는 오해를 받는다며 억울함을 토로해 웃음을 자아냈다.휴닝카이와 태현은 연준이 겉모습과 달리 내면은 선한 인물이라며 두둔하면서도 과거 연준이 극도로 분노해 연습실 문을 박차고 나갔던 일화를 공개하며 분위기를 반전시켰다. 범규는 당시를 "팀 최대의 위기"라고 회상했으며 휴닝카이는 "만약 그때 갈등이 봉합되지 않았다면 재계약조차 불투명했을 것"이라며 당시의 삼엄했던 공기를 전했다.팀 내 갈등의 발단은 반복되는 안무 실수였다. 연준은 "수빈과 범규가 지속해서 안무를 틀리는 상황이 이어지자 그간 쌓였던 스트레스가 폭발했다"고 설명했다. 연준은 "감정을 주체하지 못해 욕설과 함께 신발을 던지고 연습실을 이탈했으며 숙소에도 들어가지 않은 채 3일간 연락을 두절했다"고 고백해 대성을 경악게 했다.다만 연준은 잠수 중에도 음악방송 MC 등 예정된 스케줄은 모두 완벽히 소화하는 책임감을 보였고 태현은 "진정한 악역이었다면 일정 자체를 펑크 냈을 것"이라며 연준의 천성을 감쌌다. 이에 대해 수빈은 "연준이 그토록 큰 스트레스를 받고 있을 줄은 몰랐다"고 털어놨으며 범규는 "좋지 않은 기억은 빨리 망각하는 편"이라며 해맑게 응수해 현장을 폭소케 했다.멤버들은 지난해 소속사 빅히트 뮤직과 체결한 전원 재계약에 얽힌 뒷이야기도 상세히 전했다. 수빈은 멤버들끼리는 15분 만에 뜻을 모았을 정도로 결속력이 강했으나 오히려 회사와의 세부 조건 조율 과정에서 적지 않은 마찰이 있었음을 시사했다.특히 하이브의 사내 복지와 시스템에 대한 가감 없는 비판도 이어졌다. 범규는 사내 병원 시스템을 두고 "아티스트의 외부 유출을 막으려는 의도가 아니냐"며 농담 섞인 의혹을 제기했고 수빈은 "웬만한 통증으로는 연습 열외가 불가능하며 뼈가 부러질 정도의 중상이 아니면 안무 레슨에 참여해야 한다"고 폭로했다. 태현 역시 손가락 골절에도 춤을 춰야 했던 경험을 덧붙였고 범규는 발이 부러진 상태로 돔 투어를 강행했던 일화를 언급하며 수익 창출을 위해 견뎠다는 현실적인 발언으로 눈길을 끌었다.한편 투모로우바이투게더는 4월 13일 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'를 발매하며 본격적인 활동에 나선다. 타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'를 통해 애절한 감성을 선보일 이들은 '놀라운 토요일', '살롱드립', '룩삼' 등 다양한 플랫폼을 넘나들며 대중과의 접점을 확대하고 있다. 또한 5월 1일에는 웨이브를 통해 육아 관찰 리얼리티 'TXT의 육아일기'를 공개하며 무대 위 모습과는 또 다른 인간적이고 따뜻한 매력을 선사할 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr