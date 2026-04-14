밴드 시나위 보컬 출신 김바다(본명 김정남)이 대마 혐의 이후 소속사와의 결별과 함께 심경을 전했다.
14일 김바다는 자신의 SNS에 "소속사였던 어나더 플레이스와 모든 멤버와 결별을 결정했다"는 글을 게재했다. 그는 "이런 상황을 만들게 된 제 불찰에 대해 깊이 반성하며 송구스럽다"고 사과를 전했다. 김바다는 소속사와의 결별은 한 달 전에 내려진 결정이며 "팬분들이 모른 채 시간이 흐르는 건 옳은 일이 아닌 것 같아 나서서 말씀드리게 됐다"고 덧붙였다.
앞서 김바다는 지난 3월 속초 시내에서 대마를 소지 및 흡입한 혐의로 체포됐다. 당시 경찰은 김바다의 대마 관련 첩보를 입수해 2개월 간 추적한 끝에 체포영장을 발부받아 검거한 것으로 알려졌다. 그는 경찰 조사 과정에서 모든 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.
한편, 김바다는 1996년 밴드 시나위의 5대 보컬로 활동한 지 4년 만에 탈퇴했다. 이후 그는 나비효과, 레이시오스, 아트오브파티스, BAADA 등 다양한 밴드에서 활동을 이어왔다.
이하 김바다 글 전문
안녕하세요 김바다 입니다
공지 해드려야 할꺼 같애서 제가 나서서 말씀 드리게 되었습니다
소속사였던 어나더 플레이스와 모든 멤버와 결별을 결정하게 되었습니다.
이 결정을 내린건 약 한달전쯤 되었습니다.
더 이상 팬분들이 모른채 이렇게 시간이 흐르는건 옳은일이 아닌거 같애서 제가 나서서 말씀드리게 되었습니다.
언젠가 좋은 앨범으로 찾아뵙겠습니다
끝으로 이런 상황을 만들게 된 저의 불찰에
대해 깊이 반성하며 송구스럽습니다
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
14일 김바다는 자신의 SNS에 "소속사였던 어나더 플레이스와 모든 멤버와 결별을 결정했다"는 글을 게재했다. 그는 "이런 상황을 만들게 된 제 불찰에 대해 깊이 반성하며 송구스럽다"고 사과를 전했다. 김바다는 소속사와의 결별은 한 달 전에 내려진 결정이며 "팬분들이 모른 채 시간이 흐르는 건 옳은 일이 아닌 것 같아 나서서 말씀드리게 됐다"고 덧붙였다.
앞서 김바다는 지난 3월 속초 시내에서 대마를 소지 및 흡입한 혐의로 체포됐다. 당시 경찰은 김바다의 대마 관련 첩보를 입수해 2개월 간 추적한 끝에 체포영장을 발부받아 검거한 것으로 알려졌다. 그는 경찰 조사 과정에서 모든 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.
한편, 김바다는 1996년 밴드 시나위의 5대 보컬로 활동한 지 4년 만에 탈퇴했다. 이후 그는 나비효과, 레이시오스, 아트오브파티스, BAADA 등 다양한 밴드에서 활동을 이어왔다.
이하 김바다 글 전문
안녕하세요 김바다 입니다
공지 해드려야 할꺼 같애서 제가 나서서 말씀 드리게 되었습니다
소속사였던 어나더 플레이스와 모든 멤버와 결별을 결정하게 되었습니다.
이 결정을 내린건 약 한달전쯤 되었습니다.
더 이상 팬분들이 모른채 이렇게 시간이 흐르는건 옳은일이 아닌거 같애서 제가 나서서 말씀드리게 되었습니다.
언젠가 좋은 앨범으로 찾아뵙겠습니다
끝으로 이런 상황을 만들게 된 저의 불찰에
대해 깊이 반성하며 송구스럽습니다
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
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