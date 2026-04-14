'피식대학' 이용주, 유튜브 만행 폭로 후 승전보 울렸다…"영상 복구, 모두의 힘으로 이뤄낸 것"

코미디언 이용주가 유튜브의 경고 및 업로드 금지 처분을 딛고 유튜브 활동을 재개한다.14일 이용주는 자신의 SNS에 "여러분 드디어 영상이 복구됐어요. 우리 모두 퍼스트 펭귄의 자세로 힘을 모아 이뤄냈습니다. 감사합니다 여러분"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 복구된 영상과 원본 영상이 함께 게재된 이용주의 유튜브 채널 화면이 담겼다. 이용주는 영화 '해리포터' 시리즈의 집요정 도비가 노예 계약에서 해방된 장면과 할리우드 배우 니콜 키드먼이 전 남편 톰크루즈와 이혼 후 해방감을 만끽하는 사진도 함께 올려 기쁨을 표했다.앞서 이용주는 지난 1월 유튜브 채널 '피식대학'과 '용주르이용주'에 '(긴급복구) 파자마 파티로 선민이네 집 급습 브이로그'라는 제목의 영상을 게재했다. 하지만 그는 지난 10일 유튜브 측으로부터 과다한 노출 및 성적인 콘텐츠 정책과 커뮤니티 가이드를 위반했다는 경고와 함께 일주일간 영상 업로드 금지 처분을 받았다고 털어놨다.이에 이용주는 자신의 SNS에 "우리끼리 노는 영상인데 유튜브에서 또 성적 콘텐츠라고 업로드 금지. 도와주세요"라는 글을 게재하며 억울함을 호소했다. 그러나 처분이 해지되지 않자 그는 같은 날 유튜브 채널 '피식대학', '용주르이용주'에 '유튜브가 용주르이용주 채널을 정지시켰습니다 도와주세요'라는 제목의 영상을 게재해 부당함을 폭로했다.공개된 영상에서 이용주는 "유튜브로부터 당한 억울함을 공론화하고 유튜브의 만행을 폭로하고자 용기를 냈다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "금일 오전 유튜브로부터 '용쥬르이용주' 채널 가이드라인 위반으로 일주일 업로드 금지 및 빨간 딱지 통보를 받았다. 이유를 확인해 보니 한 브이로그가 성적인 행위 콘텐츠라며 우리를 저렴하고 파렴치한 인간들로 몰아갔다"며 답답함을 표했다.그는 "이로 인해 나뿐만 아니라 한창 주가를 올리고 있는 이선민 코미디언의 명예가 실추됐고 유영우 코미디언은 충격으로 식사 후 자택에서 회복 중"이라며 "물론 유영우 씨의 몸이 저질인 점, 이선민 씨의 근육이 너무 거대한 점은 인정한다. 하지만 우리는 추호도 성적인 장면을 연출한 적이 없다. 우리의 증인이 돼 주시길 간곡히 부탁드린다"고 전했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr