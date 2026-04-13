트와이스 나연, 22기 옥순과 미모 경쟁…2명 아이 둔 엄마 맞아?

‘나는 솔로’ 22기 옥순이 트와이스 나연과 미모 경쟁에 나섰다.최근 22기 옥순은 서울에 올라와 한 브랜드의 지점을 찾았다. 22기 옥순은 인증샷을 찍으며 뒤에 광고사진으로 걸려있는 나연과 미모 대결에 나서게 됐다. 22기 옥순은 두 아이의 엄마임에도 여배우 미모를 자랑했다.한편 '나는솔로' 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr