트와이스 나연, 22기 옥순과 미모 경쟁…2명 아이 둔 엄마 맞아?
‘나는 솔로’ 22기 옥순이 트와이스 나연과 미모 경쟁에 나섰다.

최근 22기 옥순은 서울에 올라와 한 브랜드의 지점을 찾았다. 22기 옥순은 인증샷을 찍으며 뒤에 광고사진으로 걸려있는 나연과 미모 대결에 나서게 됐다. 22기 옥순은 두 아이의 엄마임에도 여배우 미모를 자랑했다.
트와이스 나연, 22기 옥순과 미모 경쟁…2명 아이 둔 엄마 맞아?
트와이스 나연, 22기 옥순과 미모 경쟁…2명 아이 둔 엄마 맞아?
한편 '나는솔로' 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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