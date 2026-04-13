방탄소년단 고양 콘서트 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

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방탄소년단 고양 콘서트 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

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방탄소년단 고양 콘서트 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

방탄소년단 고양 콘서트 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

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그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 9일과 11~12일 고양종합운동장 주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''의 첫 공연을 성황리에 마쳤다. 총 3회에 걸쳐 약 13만 2000명의 관객이 운집했다. 전 세계 주요 국가/지역의 영화관에서 동시 생중계되는 '라이브 뷰잉'(Live Viewing)이 진행됐고 글로벌 팬 플랫폼 위버스(Weverse)의 온라인 스트리밍을 통해 194개 국가/지역의 관객이 함께했다.공연장은 사방이 탁 트인 360도 개방형 무대를 중심으로 회당 약 4만 4000명의 관객이 빈틈없이 들어찼다. 방탄소년단의 뿌리와 정체성을 담은 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 수록곡 무대들이 한국적 연출과 어우러져 한 편의 예술 작품 같이 구현됐다. 무대 중앙에는 경회루를 재해석한 파빌리온이 설치됐고 태극기의 건곤감리를 모티브로 설계된 돌출 무대로 관객과의 거리를 좁혔다.연막탄을 들고 쏟아져 나온 복면 무리 속에서 방탄소년단이 등장했다. 이들은 신보 수록곡 'Hooligan'과 'Aliens'를 선보이며 경기장을 단숨에 축제의 장으로 만들었다. '달려라 방탄' 무대에서는 멤버 정국이 날아가는 드론 카메라를 손으로 잡고 무대를 1인칭 시점으로 훑으며 온라인 시청자들에게 현장의 생생한 열기를 전달했다. 오프닝을 마친 멤버들은 "약 4년 만에 '아리랑'이라는 앨범을 내고 투어를 하게 됐다. 아미(ARMY.팬덤명) 여러분의 목소리가 오늘 정말 잘 들린다"라며 벅찬 목소리로 공연의 시작을 알렸다.한국적 정서와 현대적 감각이 어우러진 무대도 돋보였다. 'they don't know 'bout us'에서는 댄서들이 든 영상 장비에 전통 탈을 재해석한 이미지를 띄워 신비감을 더했다. 신보 타이틀곡 'SWIM'은 대형 천을 물결처럼 활용했고 승무의 궤적이 화려하게 펼쳐진 'Merry Go Round'도 시선을 강탈했다. 'NORMAL'에서는 LED에 뜬 멤버들의 실루엣이 마치 한 폭의 수묵화처럼 번져나가며 한국적 아름다움의 정점을 찍었다.방탄소년단은 수만 관객과 호흡하며 함께 무대를 만들었다. 'FAKE LOVE'에서는 스타디움을 집어삼킬 듯한 압도적인 응원법이 전율을 선사했다. 'Not Today', 'MIC Drop', 'FYA', '불타오르네 (FIRE)'가 연달아 펼쳐지면서 공연 분위기는 절정에 달했다. 특히 'MIC Drop'의 강렬한 전주가 울려 퍼지자 4만여 관객의 함성이 터져 나왔다. 민요 '아리랑'을 삽입한 신곡 'Body to Body' 무대 역시 압권이었다. 강강술래가 연상되는 퍼포먼스에 전 세계 관객의 '아리랑' 떼창, 화려한 응원봉 물결이 하나로 어우러졌다. 'IDOL'에서 멤버들은 트랙을 따라 경기장 전체를 누비며 관객들과 일일이 눈을 맞췄고 'Butter'와 'Dynamite' 같은 글로벌 히트곡으로 열기를 이어갔다. 형형색색의 불꽃이 밤하늘을 가르며 축제를 완성했다.방탄소년단은 공연 말미 "진심으로 성원해 주셔서 감사하다. 'BTS 2.0'이라는 이름으로 많은 변화를 보여드리고 있지만 가장 중요한 것은 변하지 않았다. 7명이 이 일을 같이 하기로 했다는 점 그리고 여러분을 향한 진심이다. 이 공간을 채워주신 마음을 단 한순간도 가볍게 여기지 않고 항상 겸허하게 해나갈 테니 저희를 믿고 너그럽게 지켜봐 달라"는 감동적인 소감을 전했다. 이어 큰 절을 올리면서 "앞으로도 보여드릴 무대가 많다. 다양하고 멋진 모습으로 보답하는 가수가 될 것"이라고 말했다.투어의 닻을 올린 방탄소년단은 오는 4월 17~18일 일본 도쿄와 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지의 34개 도시에서 85회 공연을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr