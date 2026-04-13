사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '조동아리'

사진=유튜브 '조동아리'

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코미디언 신봉선이 갑상샘 기능 저하증 투병 사실과 함께 솔직한 다이어트 과정을 털어놨다.12일 유튜브 채널 '조동아리'에는 '상상도 못한 열애설의 정체ㅣ김수용을 당황시킨 신봉선의 깜짝 고백'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신봉선은 동료 유민상과의 열애설에 대해 "몰래카메라로 만들어낸 열애설인데, 조혜련이 진심으로 축하하며 울어줘서 감정이 복잡했다. 나중에는 제작진이 '진짜 사귀나' 속더라"면서 "유민상과는 서로 전화도 안 하는 사이"라고 밝혀 웃음을 안겼다."결혼 생각이 아예 없는 건 아니"라는 신봉선은 "왔다 갔다 한다. 이제는 사람의 인생과 성실함을 더 보게 된다. 돈이 많고 적고, 경제적인 부분보다 얼마나 꾸준히 살아왔는지가 중요하다"고 자신의 기준을 설명했다.신봉선은 다이어트 비하인드도 공개했다. 그는 "갑상샘 기능 저하증이 있어서 살이 급격히 쪘다. 몸도 너무 피곤해지고 스스로를 놓게 되면서 4년 만에 10kg 이상이 늘었다. 얼굴은 티가 덜 나는데 몸이 커진 게 느껴졌다"고 고백했다.몸을 해치지 않고 건강하게 빼고 싶다는 생각이 광고 방향과 잘 맞았다고 설명한 신봉선은 "나는 요요가 와도 위약금은 없지만, 촬영 기간 동안은 유지하고 싶었다"면서 극단적인 방법 대신 자신의 페이스를 지키며 감량을 이어갔다는 점도 강조했다.다이어트 보조제 광고를 6번 연장하며 3년째 모델 활동을 이어가고 있는 신봉선은 "몸이 확실히 달라졌다. 예전에는 붓는 체질인지도 몰랐는데 피부톤까지 좋아졌다"며 변화를 체감하고 있다고 밝혔다.운동도 병행 중인 신봉선은 "아침에 일어나면 바로 수영을 하고, 요즘은 발레도 한다. 살 뺄 때 운동보다 식단이 중요하다고 하지만, 나한테는 운동이 더 중요하다"며 남다른 노하우를 드러냈다.한편, 신봉선은 약 100일 만에 65.4kg에서 53.8kg으로 약 11kg 체지방을 감량한 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr