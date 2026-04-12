사진 = 김선호 인스타그램

사진 = 김선호 인스타그램

사진 = 김선호 인스타그램

사진 = 김선호 인스타그램

배우 김선호의 부드러운 미소가 담긴 근황이 눈길을 끈다.최근 김선호는 자신의 인스타그램에 하늘색 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 김선호는 밝은 실내에서 연한 하늘색 케이블 니트를 입고 테이블에 앉아 접시에 담긴 크루아상을 손에 든 채 포크를 입가에 가져가며 시선을 옆으로 둔 자연스러운 표정을 보인다.이어 다른 사진에서 김선호는 같은 니트를 입고 의자에 앉아 두 손을 모은 채 정면을 바라보고 있으며 블랙 프레임 안경과 짙은 데님 팬츠, 베이지 톤의 신발이 어우러져 단정한 분위기를 만든다. 또 다른 사진에서는 화이트 셔츠와 이너를 매치한 차림으로 다양한 색감의 꽃들 사이에 앉아 팔을 기대고 시선을 낮춘 채 차분한 표정을 짓고 있으며 손목시계와 셔츠의 깔끔한 실루엣이 함께 강조된다.마지막 사진에서는 같은 공간에서 꽃을 손에 들고 옅은 미소를 띤 채 옆을 바라보며, 주변을 채운 꽃들과 함께 부드러운 색감의 분위기를 완성한다.이를 본 팬들은 "봄이네요" "늘 응원합니다" "너무 멋져" "화이팅" "사랑해요 배우님" "진짜 잘생겼어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 김선호는 지난 2월 가족 명의의 1인 법인을 활용한 탈세 혐의에 휩싸였다. 당시 소속사 판타지오는 "김선호가 2024년 1월 연기 활동 및 연극 제작을 위해 법인을 설립했다"며 "현재 해당 법인의 폐업 절차를 밟고 있다"고 해명한 바 있다.논란 이후 김선호는 화보 사진을 업로드하는 등 SNS 활동을 재개했으며 연극 '비밀통로'로 관객들을 만나기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr