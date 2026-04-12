허지웅이 故 김창민 감독 사망 사건에 분노를 표했다./사진=텐아시아DB

故 김창민 감독 / 사진=허지웅 SNS

이하 허지웅 SNS 전문

허지웅이 故김창민 감독 사건에 분노를 표했다.지난 10일 방송인 겸 작가 허지웅은 자신의 SNS에 장문의 글의 게재했다.그는 "어린 아들이 보는 앞에서 아버지를 때려죽였고 CCTV에 고스란히 과정이 촬영됐다. 가해자들은 사과하지 않고 음반을 냈다. 시끄러워지니 렉카 유튜브에 나와 사과했다. 유족에게는 사과하지 않았다"라며 "나는 도무지 여기에 무슨 수사와 재판이 필요한지 모르겠다. 죽여야한다"라고 분노했다.이어 "최초 부실한 수사를 한 자들은 해임하고 모든 층위에서 공동체로부터 배제해야한다. 문제의 렉카 유튜버는 세무 조사를 받고 자기 자식이 보는 앞에서 피해자 유족에게 채찍으로 맞아야 한다"고 강조했다.허지웅은 "법이 있든 없든 선을 넘지 않는 사람이 있고, 어찌됐든 합법이라며 선을 넘는 사람이 있다. 공동체를 사수하는 건 전자다. 정말 얼마 남지 않은 파수꾼이다. 후자는 다 쳐죽여야한다는게 지금의 내 생각"이라며 "막을 수 있는 권한이 있는데 막지 않은 자들 모두 유죄"라고 덧붙였다.한편, 지난해 10월 20일 김창민 감독은 아들과 함께 경기도 구리시에 위치한 한 식당을 찾았다가 손님과 시비가 붙어 몸싸움을 하던 과정에서 주먹으로 가격을 당한 후 인근 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨진 것으로 알려졌다. 가족은 소셜 미디어를 통해 지난 11월 7일 뇌사 판정을 받은 뒤, 장기기증으로 4명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.경찰은 피의자를 1명으로 특정해 폭행 혐의로 입건하고 구속영장을 신청했으나 검찰의 보완수사 요구로 반려됐다. 이후 피의자 2명에 대해 상해치사 혐의로 다시 영장을 신청했으나 법원은 “주거가 일정하고 증거인멸 우려가 없다”는 이유로 기각했다.유족은 경찰 초동 수사가 미흡했다며 강하게 비판했다. 폭행 당시 가해자가 최소 6명이었음에도 1명만 피의자로 특정됐고, 유리한 정황이 주요 증거로 채택돼 구속영장 기각에 결정적 역할을 했다는 주장이다. 아버지는 지난 8일 의정부지검 남양주지청 앞에서 기자들을 만나 “초동 수사가 미흡했기 때문에 그것을 번복하기가 굉장히 어려웠던 것 같다”며 “피의자들을 불구속 수사하는 상황은 받아들이기 어렵다”고 얘기했다. 그는 “발달장애 손자가 사건을 현장에서 목격한 후 심한 정신적 충격으로 약을 먹고 있다”고도 전해 안타까움을 안겼다.현재 경기북부경찰청은 구리경찰서 관계자들을 상대로 감찰을 진행 중이며, 검찰은 전담팀을 꾸려 보완수사에 착수했다.이런 가운데 지난 9일 한 유튜브 채널에는 "저는 김창민 감독 살해범 입니다"라는 제목의 영상을 게재됐다. 영상 속 인물은 "고인이 되신 김창민 감독님 사건 가해자"라면서 "고인이 되신 감독님과 유가족에게 죄송하고 사죄의 말씀을 드리고 싶다"고 말했다.이어 "고인이 되신 김창민 감독님, 너무 죄송하다. 죄송하다는 말밖엔 생각나지 않는다. 유가족 분들이 아들을 잃으신 그 슬픔을 저도 알고 있다. 죄송하다. 죄송하다는 말밖엔 할 수 있는 말이 없어서 죄송하다"고 사과했다. 그러나 이를 본 네티즌들은 유튜브에 나와서 사과하는 피의자의 태도에 분노를 표했다.어린 아들이 보는 앞에서 아버지를 때려죽였고 CCTV에 고스란히 과정이 촬영되었다. 가해자들은 사과하지 않고 음반을 냈다. 시끄러워지니 렉카 유튜브에 나와 사과했다. 유족에게는 사과하지 않았다.나는 도무지 여기에 무슨 수사와 재판이 필요한지 모르겠다. 죽여야한다. 최초 부실한 수사를 한 자들은 해임하고 모든 층위에서 공동체로부터 배제해야한다. 문제의 렉카 유튜버는 세무 조사를 받고 자기 자식이 보는 앞에서 피해자 유족에게 채찍으로 맞아야 한다. 이십대의 나라면 이런 말을 하는 나를 사람 취급하지 않을 것 같다. 그런데 오십대를 바라보는 나는 이십대의 그런 내가 꼴도 보기 싫다. 이제는 정말 정치사회쪽 문제에 대해선 글을 쓰지 말아야 하는 모양이다.하지 말라는 말이 없어도 하지 않는 사람이 있고, 하지 말라는 걸 간신히 하지 않는 사람이 있다. 법이 있든 없든 선을 넘지 않는 사람이 있고, 어찌됐든 합법이라며 선을 넘는 사람이 있다. 공동체를 사수하는 건 전자다. 정말 얼마 남지 않은 파수꾼이다. 후자는 다 X죽여야한다는게 지금의 내 생각이다. 지금 X팔 모르는척 하는건지 어떻게든 되겠지하고 마는건지. 나는 하늘이 무너져도 피해자고 나는 무슨 일이 있어도 억울한데 심지어 세상이 이걸 지지해주니까 개꿀이라는 인간들 덕에 학교부터 식당까지 공동체가 산산조각나고 있다. 막을 수 있는 권한이 있는데 막지 않은 자들 모두 유죄다. X팔 돌아가는 꼬라지를 보라고 이게 정상이냐 X새끼들이 진짜.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr