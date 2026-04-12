하하, 지예은이 '전 연인 폭로전'을 벌인다./사진=텐아시아DB

하하, 지예은이 전연인 폭로전을 벌인다./사진제공=SBS

하하, 지예은의 전 연인 폭로전이 터지며 현장이 발칵 뒤집힌다.12일 방송되는 SBS 예능 ‘런닝맨’에서는 신뢰와 배신이 쉴 새 없이 교차하는 혼돈의 레이스가 펼쳐진다.이번 레이스는 ‘베팅의 정석 : 승부사의 선택’으로 꾸며져 모두가 공평하게 만족스러운 결과를 얻기 위해서는 서로에 대한 신뢰가 무엇보다 중요한 상황이 펼쳐졌다. 평화를 위해 ‘의리’를 다짐하던 훈훈한 순간도 잠시, 멤버들 사이에는 이내 미묘한 균열이 감지되기 시작했다.특히 지예은은 “믿어달라”는 하하의 말에 과거의 배신 이력을 소환, “나 방송으로 봤거든. 진짜 충격 먹었거든!”이라며 강력한 불신을 드러냈다. 꼬리에 꼬리를 무는 의심은 결국 통제 불능의 상태로 번졌고, 급기야 서로의 ‘전 애인 폭로전’으로까지 이어지며 현장을 발칵 뒤집어 놓았다. 수위를 넘나드는 폭로가 계속되자 “이 내용들을 종합하면 연예계가 들썩일 수준”이라는 반응까지 터져 나왔다는 후문이다.멤버들 간의 신경전은 ‘먹방’ 경쟁으로까지 이어졌다. ‘대식가’ 영케이는 ‘런닝맨 공식 방끼남’ 하하의 자리를 위협하며 존재감을 과시했다. 공복 상태로 등장한 그는 푸드파이터를 방불케 하는 무서운 기세로 식사를 이어가 모두를 깜짝 놀라게 했다.살벌한 경쟁 속에서도 양세찬과 지예은 사이 묘한 핑크빛 기류가 포착돼 눈길을 끌었다. 지예은이 “두근거린다”며 수줍게 이야기하자, 양세찬 또한 “다가갈게”라며 적극적으로 화답하며 두 사람의 관계 변화에 대한 기대감을 높였다. 그러나 로맨틱한 분위기도 잠시, 멤버들 사이의 하극상과 비난이 난무하며 감정은 다시 격해졌다. 급기야 하하의 행동에 분노한 지석진이 니킥까지 날리는 일촉즉발의 상황이 벌어져 현장의 긴장감은 최고조에 달했다.혼돈의 레이스 속에서 최후의 승부사는 누구일지 이기면 잭팟, 지면 쪽박! 한 치 앞을 알 수 없는 ‘베팅의 정석 : 승부사의 선택’ 레이스는 이날 오후 6시 10분 방송되는 ‘런닝맨’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr