가수 김기태가 경쟁자 무대에 오열했다./사진제공=MBC

가수 김기태가 경쟁자 무대에 오열했다./사진제공=MBC

‘1등들’ 마지막일지도 모르는 무대, 모든 걸 쏟아부은 가수들의 진심이 스튜디오를 울린다.12일 오후 10시 방송되는 MBC 오디션 끝장전 '1등들' 9회에서는 끝장전 진출자를 가리는 마지막 관문, 줄세우기 2차전이 펼쳐진다. 이번 결과에 따라 누군가에게는 마지막이 될 수도 있는 무대인 만큼, 가수들은 그 어느 때보다 비장한 각오로 무대에 올라 고막들에게 잊지 못할 울림을 선사한다.먼저 그동안 장르를 넘나들며 다재다능함을 뽐냈던 안성훈이 드디어 자신의 '진짜 주무기'이자 필살기를 꺼내 들어 정면 승부를 예고한다. 특히 안성훈은 선곡에 대해 “아버지 다음으로 가장 사랑하는 분의 노래”라고 밝혀 고막들 모두 술렁이게 한다. 과연 그가 비장의 카드로 들고 온 노래의 정체는 무엇일지, 또 이 승부수가 어떤 결과로 이어질지 궁금증이 증폭된다.이어 이예지는 “마지막일 수도 있다고 생각해서 좋아하는 노래를 들고 왔다”며 후회 없는 무대를 다짐하고, 박지민은 “나이가 드시면서 목소리가 예전 같지 않아 속상해하시는 아빠를 위해 아빠의 18번 곡을 골랐다”며 선곡에 담긴 애틋한 사연을 전한다. 각자의 삶과 진심을 투영해 준비한 이들의 무대에 현장은 눈물바다가 됐다는 후문이다.그런가 하면 경쟁자의 무대를 지켜보던 김기태가 갑자기 폭풍 오열해 모두를 놀라게 만든다. 다른 가수의 진심 어린 무대에 크게 동요한 그는 한참을 울다가 카메라를 향해 “이 모습은 편집해 달라”고 간곡히 부탁했다고. 이에 그를 무장해제 시킨 무대의 주인공은 누구였을지, 또 김기태가 눈물을 흘린 이유는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr