사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 인형 같은 비주얼을 자랑해 팬들의 마음을 설레게 한다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 "Strawberry n vanilla mean everything"라는 멘트와 명품 브랜드 해시태그를 함께 게시했다.공개 된 사진 속 장원영은 브라운 톤 원피스 위에 짧은 퍼프 소매의 아이보리 블라우스를 레이어드한 스타일로 앉아 있다.장원영은 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 고개를 살짝 기울이며 카메라를 응시하고 있다. 이어진 사진에서 장원영은 밝은 배경 앞에서 한 손으로 턱을 받친 채 또렷한 눈매와 윤기 있는 피부가 강조된다. 장원영은 머리카락을 한쪽으로 넘긴 채 부드러운 표정으로 시선을 낮추고 있다. 또 다른 사진에서 장원영은 두 손을 볼에 모은 포즈로 사랑스러운 분위기를 더하고 있다. 마지막 사진에서는 같은 의상을 입고 고개를 옆으로 돌린 채 차분한 시선으로 다른 방향을 바라보고 있다.이를 본 팬들은 "아름답고 귀엽다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐 내 사랑" "우리 공주 화이팅" "진짜 세상에서 제일 예뻐" "너무 고급져" 등의 댓글을 달았다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 또 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원영은 지난해만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr