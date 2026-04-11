사진=정시아 유튜브

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배우 정시아가 '결혼 18주년' 기념일을 잊은 남편 백도빈에게 서운함을 내비쳤다.10일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '정시아 결혼기념일 까먹은 남편. 엄마들 어떻게 생각하세요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정시아는 가족과 외식을 마친 뒤 차 안에서 의미심장한 말을 던졌다. 그는 "아무도 내리지 마라. 지금 47분 남았다. 마지막 기회를 주겠다"고 말하며 분위기를 바꿨다. 하지만 남편 백도빈은 상황을 전혀 눈치채지 못했다.결혼기념일이라는 사실을 뒤늦게 알게 된 백도빈은 "결혼기념일 내일 아니냐"며 당황했고, 이내 "오늘이었구나. 요즘 날짜를 잘 안 본다"고 해명했다. 이에 정시아는 "작년에도 준우 연습 경기 끝나고 회식하느라 그냥 지나갔다. 2년 연속이다"라며 서운함을 토로했다.정시아는 "섭섭하기보다는 남편이 많이 바쁘고 힘들구나 생각했다"면서도 "내년에는 챙겼으면 좋겠다"고 속내를 털어놨다. 이어 "재작년에는 해남에서 꽃다발을 받아서 울었다"며 과거를 떠올리기도 했다.아들의 "엄마한테 한 마디 하라"는 재촉에, 결국 백도빈은 "어떻게든 생각을 했어야 했는데 이렇게 지나가게 돼서 뭐라고 해야 할지 모르겠지만 감사하다"고 말했다.아들 준우는 "감사합니다가 뭐냐. 사랑한다고 해야 되는 거 아니냐"고 아빠를 타박했다. 이어 "지금이라도 꽃다발 시켜라. 아니면 개나리라도 뜯어와라"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.가족들의 화기애애한 분위기 속 정시아는 "기념일이 중요한 게 아니라 일상이 더 중요하다"면서 "아빠가 명품 선물해주는 것보다, 같이 운동하고 각자 할 일 하고, 이렇게 모여서 치킨 먹고 집에 가는 이 자체가 선물"이라고 말했다.영상 말미에는 하루 늦게 꽃다발을 받은 정시아의 모습이 공개됐다. 그는 "안 줘도 되는데 받으니까 행복하다"며 미소를 지었다.한편 정시아와 백도빈은 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr